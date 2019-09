Detto Fatto, Bianca Guaccero si toglie il reggiseno in diretta "Sono così, prendere o lasciare"

Bianca Guaccero appare ad oggi una conduttrice tutto tondo, con grande professionalità ed un carattere grintoso ed energico al punto giusto. Con la sua carriera da attrice ha saputo farsi notare, ottime doti interpretative, ed un viso pulito da brava ragazza che ha saputo attrarre il pubblico.

La sua occasione è arrivata con il famoso programma pomeridiano dell’ammiraglia Rai “Detto Fatto“, dove la bella conduttrice dirige da due stagioni televisive, e pare davvero a suo agio nel condurre il programma, che grazie anche alla sua bravura, la trasmissione appare acquisire un notevole margine di share.

In precedenza il programma in questione è stato presentato da Caterina Balivo, e in seguito è stata sostituita dalla Guaccero, portando una ventata di innovazione ed un modo di condurre tutto suo. Si sente spesso parlare della Guaccero, anche ultimamente infatti venne presa di mira dai fans per un piccolo sketch, reputato di fatto di cattivo gusto, circa una presunta presa in giro su un intolleranza alimentare, ovviamente il tutto venne ampiamente frainteso, ma per fortuna tutto venne risolto.

Ad oggi la Guaccero torna a far parlare di se per un gesto che ha del provocatorio, infatti la bella conduttrice, durante la diretta tv, decide di togliersi il reggiseno davanti a tutti, affermando con tono provocatorio e deciso: “Sapete che vi dico? Lo faccio io per prima: io sono così. Non me ne importa niente. Prendere o lasciare“.

La provocazione subito è stata seguita dall’ashtag #cosìcomesei, una campagna rivolta all’accettazione del proprio corpo, con tanto di difetti e pregi, denunciando quindi moralmente, chi evidenzia i difetti altrui, provocando, inevitabilmente, delle ripercussioni emotive. Infatti la Guaccero a tal proposito esclama: “Alle persone che si arrogano il diritto di farci sentire sbagliate. Mostratevi per come siete, con orgoglio“, ovviamente il gesto, oltremodo sopra le righe, ma provocatorio quanto basta per fare subito il giro del web, e mandare in visibilio i fan della conduttrice.