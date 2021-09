Detto Fatto, Bianca Guaccero rivoluziona tutto e ammette: "Ho vinto una sfida"

Lunedì 13 settembre Bianca Guaccero torna al timone di Detto Fatto dalle 15,15 su Rai2. Il programma, negli ultimi anni, le ha regalato una nuova dimensione professionale. Ci saranno tante novità, una su tutte il più stretto contatto con il pubblico a casa. Ogni giorno in studio si svolgerà una sorta di convivio con le presenze fisse del cast e gli ospiti che interagiranno con i telespettatori.

Nuovo sarà anche il racconto, attraverso una monografia, realizzata con materiale delle Teche, di personaggi e programmi che hanno fatto grande l’azienda di Viale Mazzini. Nella prima puntata arriverà il ricordo di Raffaella Carrà, che per la padrona di casa rappresenta molto più di una star del piccolo schermo.

Intervistata dal settimanale NuovoTv la conduttrice ha fatto un bilancio di questi anni a Detto Fatto. Si è detta contenta perché dopo essere entrata in punta di piedi nelle case degli italiani, dopo aver ricevuto il testimone da Caterina Balivo, ora le sta arredando secondo il suo modo di essere che sembra essere apprezzato dal pubblico.

Non è stato un anno facile per la Guaccero che ha dovuto affrontare la sospensione momentanea del programma per uno sketch mal costruito e poi per il Covid-19. Il tutorial su come si cammina sui tacchi si è trasformato in una scena degna delle commedie sexy anni ’80 scatenando grandi polemiche fino a portare alla soppressione per qualche settimana del factual show.

Queste difficoltà si sono rivelate un’opportunità per migliorarsi. Come ha confessato, ha fortificato molto quella che è stata in questi anni perché condurre una trasmissione è sempre una grande sfida dal momento che viene da un altro mondo. Non soltanto Detto Fatto nella nuova stagione televisiva 2021/2022 per Bianca Guaccero, ma anche il ritorno nella fiction di Rai1.

Fino all’Ultimo Battito è il nuovo medical drama a tinte crime che andrà in onda giovedì 23 settembre in prima serata fino al 28 ottobre. Una scelta importante per la fiction considerato che la serata del giovedì è una delle più pregiate del palinsesto. Bianca Guaccero reciterà al fianco di Marco Bocci e tra gli altri troveremo nel cast Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi.

Su questo nuovo progetto la Guaccero ha confessato: “È stato faticoso conciliare tutto ma anche qui ho vinto la mia sfida“.