Detto Fatto: Bianca Guaccero risponde a Giovanni Ciacci

Bianca Guaccero ha rotto il silenzio ed in un’intervista a Vero Tv ha risposto alle frecciatine lanciate contro di lei da Giovanni Ciacci nei giorni scorsi. Nello specifico l’opinionista in un’intervista sempre a Vero Tv, dopo aver attaccato il direttore Carlo Freccero per alcune affermazioni errate sul suo conto, aveva spiegato i motivi che lo avevano spinto a lasciare il programma Detto Fatto.

Ciacci aveva dichiarato: “Me ne sono andato dalla Rai perché Detto Fatto stava affondando e io sentivo che era così. Il programma non era più quello di una volta, è finito con l’andata via di Caterina Balivo”. Insomma per Ciacci la Guaccero non era all’altezza della Balivo e dopo l’abbandono di quest’ultima, passata a Rai 1 con Vieni da Me, il programma registrò un calo di ascolti.

Ha parlato oltre dei bassi ascolti, anche del fatto che lui è abituato a fare da spalla alla conduttrice, chiunque essa sia, ed ha anche chiarito che lui non ha litigato con la Guaccero, semplicemente non si sono più sentiti.

Adesso, dopo parecchi giorni, arriva la replica di Bianca Guccero, la conduttrice ha risposto con un secco “No Comment”. “Preferisco non commentare le parole di Giovanni Ciacci…” ha continuato la Guaccero, glissando alle frecciatine, e poi però ha risposto alle critiche sui bassi acolti affermando che al programma serve tempo.

Nel suo Detto Fatto infatti ci sono molte novità rispetto all’anno scorso ed ai telespettatori serve tempo per affezionarsi alla nuova identità del programma. Bianca è comunque soddisfatta del suo programma che considera come un’università in cui impara intrattenimento televisivo e conduzione.

Infine Bianca Guaccero ha parlato anche dei suoi progetti futuri, su Rai 3 infatti sarà una delle narratrici di Illuminate. Sul programma ha spiegato che verrà raccontata la vita di quattro donne che hanno fatto la storia nel settore professionale in cui hanno operato. Tra le altre, per lei è stato un privilegio conoscere meglio Virna Lisi che ha definito una donna “luminosa” non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua integrità morale e intelligenza.