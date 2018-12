Detto Fatto, Bianca Guaccero in lacrime per le parole di Raffaella Carrà

Bianca Guaccero, attrice e conduttrice del programma di Rai 2 dedicato alle donne “Detto Fatto, è tornata a far parlare di sé per qualcosa di inaspettato che è accaduto nel corso dell’ultima puntata, dove un ospite inatteso e graditissimo ha fatto emozionare non poco la presentatrice, che ha ceduto all’inevitabile commozione.

Aver preso il timone del popolare programma Rai dopo l’addio di Caterina Balivo – traghettata su Rai 1 con un nuovo format dal titolo “Vieni da me” – non è stata cosa facile, nonostante la Guaccero abbia sin da subito mostrato grande duttilità, ironia oltre all’immancabile professionalità e versatilità, che oltre alla conduzione, l’hanno portata anche a recitare e cantare.

Bianca Guaccero in lacrime

La sensibilità e dolcezza della celebre protagonista della fiction “Capri” già si conosceva, ma nel corso dell’ultima puntata del celebre format di Rai 2, Bianca ha davvero emozionato il pubblico televisivo per le sue lacrime, vere e sincere come lo è lei. A scatenare tanta emozione è stata la regina incontrastata della televisione italianta: Raffaella Carrà.

Sono in tanti a domandarsi osa c’entri Raffaella Carrà con “Detto Fatto” e la risposta arriva immediata: praticamente nulla. La Raffa nazionale ha però fatto una breve incursione telefonica durante la scorsa puntata del programma per fare i complimenti alla Guaccero e dicendo in diretta: “Bianca è come il Vesuvio, è una ragazza che sa fare tutto“.

Poi Raffaella ha proseguito con: “Lo dico sul serio, Bianca. Sei stupenda, complimenti. Se esistessero ancora i grandi show di una volta, lei sarebbe una primadonna fantastica. Lo dico di cuore“. Parole che hanno colpito dritto al cuore della conduttrice, che è scoppiata a piangere, larime di gioia, ma che trasudano tutto l’impegno e la tenacia voluti per arrivare fino a qui.

Sono pochissime le presentatrici televisive che possono vantare abilità a tutto tondo come quelle della Guaccero, un potenziale quindi che adesso sono in tanti a sperare sia impegnato dalla tv di Stato anche in altri programmi ed eventi.