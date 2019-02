Denise Richards nel cast di “Beautiful”, ecco che ruolo interpreterà

Denise Richards sta per approdare in una delle soap opera più amate dal pubblico italiano. E’ stato infatti annunciato ufficialmente che si è unita al cast di “Beautiful”. L’attrice americana, che si è recentemente unita anche al cast della nona stagione di “Real Housewives of Beverly Hills”, interpreterà nella soap il ruolo di Shauna Fulton.

“Shauna è una madre single che ama divertirsi ma che lavora sodo, viene da Las Vegas ed aspira a vivere la vita completamente a pieno,” ha svelato il produttore e capo sceneggiatore Bradley Bell: “Arriva a Los Angels quando apprende che sua figlia Florence, detta Flo (interpretata nella soap da Katrina Bowden), il suo orgoglio e la massima gioia della sua vita, si è immischiata in una situazione complicata,” spiega Bell.

Il coinvolgimento di Shauna nella vita dei protagonisti di “Beautiful” non si fermerà alla storia di Flo, è solo l’inizio dell’avventura del personaggio della soap, ed avrà molti segreti sul passato da svelare.

La Richards inizierà le riprese questo venerdì, e le prime puntate che la vedranno tra i protagonisti andranno in onda in America a partire dal 3 aprile.

La bellissima attrice 48enne non è nuova al piccolo schermo. Ha avuto infatti molti ruoli da guest star in serie come “Beverly Hills 902010”, “Friends”, “Bayside School”, “Melrose Place” e “Due uomini e mezzo”, mentre al cinema è apparsa in pellicole come “Love Actually – L’amore davvero” e “Bella da morire”.

Ha inoltre avuto l’onore di essere la Bond Girl in “007 Il Mondo non Basta” nel 1999.

Denise ha avuto dal 1991 al 2006 una relazione burrascosa con la star di Hollywood Charlie Sheen, che si è conclusa con un ordine restrittivo contro l’attore, dal quale ha avuto due figlie, Sam e Lola, delle quali Denise ha l’affidamento totale.

Nel 2011 Denise ha adottato da single una terza figlia, Eloise. Nel 2013 ottenne inoltre la custodia temporanea dei due figli gemelli che Sheen ha avuto con l’attrice Booke Mueller dopo il divorzio dalla Richards. Questo fu possibile perché i servizi sociali portarono via i bambini, che avevano all’epoca di 4 anni, dalla loro casa a causa dei pensanti problemi di abuso di sostanze stupefacenti da parte dei genitori, che il tribunale ritenne incapaci di prendersi cura dei piccoli. Denise accettò di prendersi cura dei bambini per tutto il tempo necessario affinché Sheen a la Muller potessero curarsi dalle loro dipendenze.