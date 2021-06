Denise Pipitone speciale Ore 14, Piera Maggio all’ex marito: "Perché esci fuori dopo 17 anni?"

Denise Pipitone: si continua a parlare della scomparsa della piccola di Mazara del Vallo avvenuta 17 anni fa. Stavolta a fare il punto della situazione è stato uno speciale di Ore 14 su Rai 2, andato in onda in seconda serata martedì 29 giugno 2021. Durante il programma un inaspettato attacco di Piera Maggio nei confronti dell’ex consorte Tony Pipitone.

Continua ad infittirsi di nuove rivelazioni e particolari inediti la storia della famiglia allargata di Denise Pipitone. Durante lo speciale condotto da Milo Infante, si è assistito ad una trasformazione di Piera Maggio, che ha mostrato un volto mai visto prima. La donna, infatti, chissà se mossa dai rumors degli ultimi giorni, ha deciso di svelare dei particolari della sua vita privata, mai riferiti prima.

Chi è Tony Pipitone? L’uomo che ha rilasciato due interviste alla trasmissione di Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado, è l’ex marito della Maggio, nonché padre del primo figlio di Piera, Kevin. “Sei stato la persona che mi ha lasciato per prima” ha detto la Maggio rivolgendosi al suo ex marito, quindi ha proseguito caustica: “Ci hai sempre impedito di fare il tuo nome durante le interviste. Perché esci dopo 17 anni visto che in questi 17 anni ti sei negato?“.

Stando alle parole di Piera, nel corso di tutti questi anni Tony non si sarebbe mai occupato del figlio Kevin (né moralmente, né economicamente), meno che mai partecipato ad una udienza o contribuito economicamente alla raccolta fondi per coprire le spese per cercare la piccola. La Maggio ha però fatto una importante e doverosa precisazione: “Tony Pipitone non c’entra assolutamente niente con il sequestro di Denise“.

La madre della bimba scomparsa ha tenuto a sottolineare che l’affetto che Tony Pipitone aveva nei confronti di Denise era genuino. Sentimenti che erano ricambiati da parte della piccola. La Maggio ha rivelato che qualche anno dopo la nascita di Kevin, Tony si era trasferito in Toscana. Il loro rapporto naufragò, anche se continuarono a far finta di essere agli occhi del mondo una famiglia.

La realtà era però molto diversa. Chi davvero si sarebbe occupato dei figli, prima e dopo la scomparsa di Denise, sarebbe stato un altro uomo. Qui è stato chiaro il riferimento a Pietro Pulizzi, padre di Jessica ed Alice ed ex marito di Anna Corona.