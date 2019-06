Occhi azzurri, ciuffo ribelle e sorriso sfacciato: un mix che ha consentito a Denis Dosio di racimolare sull’affollato social Instagram, follower su followers superando quota 360.000, una cifra davvero di tutto rispetto, soprattutto considerando i suoi 18 anni.

Denis Dosio è il fenomeno web del momento, sul suo profilo scorrono fiumi di foto che mettono in risalto il suo fisico palestrato e molte Instagram Stories nelle quali si rivolge ad orde di ragazzine – che lui chiama scherzosamente “viziatine“, in quanto sostiene di viziarle in continuazione concedendo la sua immagine con molta generosità – con balli provocanti, spogliarelli e, su richiesta, si improvvisa attore e recita spezzoni di film famosi.

Ecco chi è Denis Dosio

Il giovane influencer è nato nel 2001 a Forlì, anche se le sue origine sono italo-brasiliane. Attualmente frequenta l’istituto di ragioneria presso l’ITC Carlo Matteucci, sempre a Forlì. Dosio ha un buon seguito anche sul suo canale YouTube, aperto nel 2017, ma il boom di followers è arrivato quando ha postato alcune IS con l’amico Luca Vitozzi, nel periodo in cui quest’ultimo cercava di entrare nel docu-reality “Il Collegio“, cosa che alla fine non è riuscito a fare.

Insomma, tra una strizzatina d’occhio e l’altra, Dosio è riuscito ad approdare su Canale 5, nel contenitore pomeridiano di Barbara D’Urso, Pomeriggio Cinque. Il ragazzo, appena arrivato nel salotto della carmelita nazionale, ha dimostrato di sentirsi subito a proprio agio. Per nulla intimorito dalle telecamere, si è esibito come fosse nella sua cameretta, luogo dove per lo più gira i suoi filmati.

Denis Dosio e l’esilarante gag con Barbara D’Urso

La D’Urso lo ha subito preso in simpatia e gli ha chiesto di recitare una parte nella quale avrebbe dovuto invitarla a cena pur sapendo che lei si stava vedendo con un altro. Senza volerlo, è nata una gag esilarante che ha creato ilarità e divertimento nello studio di Canale 5. Dosio ha inviato la padrona di casa a cena: “Ti porto in un ristorantino qui dietro“, e fin qui tutto bene, ma arriva la battuta successiva: “So che ti piace il pesce!“. Il doppio senso è servito e la D’Urso, con la testa tra le mani, cerca di salvare il salvabile e passare oltre.

Un personaggio controverso, che divide il web a metà: da una parte i detrattori che rimangono basiti davanti al successo che riscuote, reputandolo privo di qualsiasi fondamento artistico, precisando che possa essere un esempio totalmente sbagliato per le nuove generazioni. Dall’altro troviamo, invece, chi difende la sua spensieratezza e la sfrontatezza dei suoi 18 anni.