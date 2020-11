Demon Slayer: la serie dei record e il possibile Live Action

Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba è un manga di Koyoharu Gotouge, pubblicato da Shūeisha in Giappone a partire dal 2016 e composto da 23 volumi. Il fumetto racconta di Tanjiro, un giovane venditore di carbone a cui la vita cambia per sempre. Un giorno tornando a casa, trova la sua famiglia sterminata ad eccezione della sorella minore Nezuko, che però è stata trasformata in un demone. Inizia cosi un lungo viaggio per cercare una cura per farla tornare come prima e vendicare la sua famiglia.

Questa serie attira sin da subito l’attenzione dei lettori e col passare delle uscite, le vendite si fanno sempre più consistenti fino a battere ogni record. La classifica settimanale dal 19 al 25 ottobre delle vendite manga giapponesi, stilata da Oricon, ha dell’incredibile: le prime 22 posizioni sono occupate interamente dai volumi di Demon Slayer. Nessun’altra serie prima d’ora era riuscita nell’impresa.

Il primo volume del manga ha venduto finora in Giappone oltre 4,3 milioni di copie, mentre l’intera opera supera le 90 milioni di copie, diventando cosi una delle serie a fumetti più popolari di sempre.

L’anime, arrivato poco dopo, si compone di 26 episodi ed è stato seguitissimo sulle televisioni giapponesi e non solo. Ora gli episodi sono anche presenti su Amazon Prime Video, sia doppiati che in lingua originale e con sottotitoli.

Ma il successo non finisce qui: dopo l’ultimo episodio della serie animata, è stato annunciato un sequel cinematografico intitolato “Kimetsu no Yaiba Movie: Mugen Ressha-hen” (Demon Slayer il film: Saga del Treno dell’Infinito). Il film è uscito nelle sale giapponesi lo scorso 16 Ottobre e, nonostante le restrittive nome anti-Covid e la capienza dei cinema dimezzata, il successo è andato ben oltre le aspettative. Nel primo weekend infatti, è stato il lungometraggio più visto in tutto il mondo, con circa 3 milioni e mezzo di biglietti venduti ed un incasso di circa 38 milioni di euro.

Per sfruttare al meglio il titolo, si sta pensando anche ad un progetto Live Action, che già vede contendersi tra varie case produttrici. Sicuramente più avanti avremo ulteriori notizie a riguardo, per ora rimane un interessante progetto in via di sviluppo.