Delia Duran su Alex Belli: “L’ho perdonato”

La coppia più chiacchiarata di sempre, sembra aver trovato una quadra a tutto il caos di questi mesi. Prima la gelosia, poi coppia aperta, poi ancora gelosia, insomma la questione non è stata mai chiara al grande pubblico, tanto che in molti hanno pensato che fosse tutto programmato. Biccy, riporta che i due, domani saranno a Verissimo, programma di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5, e che Delia lo abbia perdonato.

Ricapitolando, tutto nasce quando Alex è nella casa del Grande Fratello Vip e nasce un certo legame tra lui e Soleil. Questo legame, prima definito amicizia, poi chimica artistica, ad un certo punto prende una strada incerta e dalla quale è difficile far ritorno. Il sentimento tra i due, diventa sempre più forte ed Alex dichiara di amare sia la l’inquilina che la moglie. Baci appassionati, coccole, dichiarazioni, atteggiamenti intimi e poi i dubbi di Soleil. Nell’ultimo periodo insieme, l’ex corteggiatrice lo ha più volte messo in discussione, perchè Alex non era mai chiaro e soprattutto amava stare al centro della scena.

Tutto cambia, quando Delia, amareggiata e risentita per il comportamento del marito, entra in casa e lui si fa squalificare andandola ad abbracciare. Soleil, stupita da questo comportamento, non la prende bene, perchè il Belli le aveva detto che avrebbe messo in discussione il suo matrimonio per lei. Nell’ultima puntata il Belli, entra in casa per avere un chiarimento, in quanto la ragazza si è professata vittima della situazione e del suo gioco. L’attore le ha ricordato che erano in due a gestire la situazione e che lui, doveva salvare il salvabile.

Biccy, riporta le parole di Alex e della moglie Delia. Il Belli ha dichiarato che Delia è l’unica donna che lo capisce e che con Soleil sono andati oltre perchè si era creata una chimica ma mai programmata.

Delia ha affermato: “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonalo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo”.

Le parole di Delia, chiariscono la situazione, lei lo ha perdonato perchè crede nel loro amore, che secondo lei è unico e vero. Dice anche che lui non le ha portato rispetto e che ha vissuto in una bolla dove è impossibile comtenersi. Parla anche delle foto, dove lei è stata ripresa mentre bacia un altro uomo ed ammette di averlo fatto per ingelosire il marito e si è trattato di un bacio finto.

Delia continua :” Lei è una donna falsa e incoerente. Non ha portato rispetto a nessuno, neanche a sé stessa. Penso che lei si fosse innamorata di Alex, mentre per lui era solo amicizia. Ricominciamo per recuperare il nostro rapporto di fiducia. Non sarà facile, ma il tempo è il rimedio per curare qualsiasi ferita”.

Di Soleil, dice che è falsa ed incoerente, che non ha avuto rispetto per nessuno. Secondo lei, la ragazza sarebbe stata innamorata di Alex, mentre per il marito sarebbe stata solo un’amicizia. Parlando di fiducia, dice che con il tempo stanno cercando di recupererla.

La parola amicizia, in questa storia, viene fuori molto spesso ma la stranezza è che tra i due c’era un rapporto molto intimo, fatto di baci e di atteggiamenti che vanno oltre quel genere di sentimento.