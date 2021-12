Al Grande Fratello Vip, le scintille ed i colpi di scena sono all’ordine del giorno ma in tutto questo marasma dobbiamo anche distinguere ciò che è vero da ciò che non lo è. Le foto che, durante l’ultima puntata, hanno mostrato ad Alex Belli, riguardanti la moglie non sono state molto gradite dall’attore.

Nelle foto la moglie Delia è in atteggiamenti intimi con un ragazzo che non conosciamo. Una foto riporta anche un bacio tra i due ed Alex non ha dubbi, secondo lui è un fake. In puntata afferma di conoscere bene Delia e di essere convinto che siano solo foto montate.

Biccy ci rivela che il ragazzo sarebbe un imprenditore napoletano di 24 anni, di nome Carlo. Chi però, risolve l’arcano, è la ex fidanzata di questo ragazzo che ha rilasciato un intervista a Very Inutil People.

Questa ragazza racconta semplicemente la sua verità, la storia che ha avuto con il ragazzo della foto, ma tutto questo ci basta per capire: “Siamo stati insieme per quattro mesi dove lui sembrava innamoratissimo e mi diceva cose anche molto importanti, fino a quando un giorno non si è presentata questa ‘opportunità di lavoro’ per crescere nel suo settore e per farsi conoscere. Lui mi dice che non può più stare insieme a me perché stavano succedendo delle cose nella sua sfera lavorativa che non gli permettevano di avere una relazione stabile”.

Continua raccontando che inizialmente si sono lasciati per 2 settimane ma che poi c’è stato un riavvicinamento perchè lui era sicuro del sentimento e di non volerla perdere. Poi di nuovo, lui gli dice che deve far finta di stare con personaggi dello spettacolo per creare scoop, lei non ci sta e lo lascia. Lui si giustifica dicendo che è solo finzione, non c’è nulla di vero in quello che fa.

La ragazza dice che sabato scorso si sono lasciati e martedì, lui, era già a Milano per scattare queste foto. La delusione della ragazza è palpabile, termina dicendo che fa tutto questo mentre a lei diceva di volerci riprovare.

Dispiaciuti per la povera ex fidanzata del ragazzo della foto, non possiamo non notare che ci ha servito su un piatto d’argento la verità. A quanto pare, le foto sarebbero un fake, una messa in scena per creare scoop e mettere ancora un pò di pepe sul triangolo amoroso del Grande Fratello.

In questa storia tra Delia, Alex e Soleil non sappiamo più quale sia la verità e quale no, ciò che è sicuro è che le bugie hanno le gambe corte.