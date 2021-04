De Filippi imbattibile: il direttore di Rai1 svela per quale motivo "Amici" non ha rivali quest’anno

Il serale di “Amici” è entrato nel vivo, conquistando il sabato sera di Canale 5. Tutte le trasmissioni di Maria De Filippi si sa, sono un successo assicurato. Anche il serale del talent show si è confermato, ancora una volta, leader negli ascolti. Quando appare Queen Mary in video partita non ce n’è e questa volta, la Rai non è nemmeno scesa in campo.

La verità è che la De Filippi non ha rivali, la concorrenza è venuta a mancare, con Rai Uno che propone ora un film, ora una partita di calcio, ora una serie in replica, di sabato sera. Nulla che possa anche solo accennare ad una sfida di ascolti. Ma per quale motivo la Rai ha deciso di non imbastire alcun confronto con Mediaset e Queen Mary?

A rompere il silenzio, svelando la verità, è stato Stefano Coletta direttore di Rai Uno. Coletta ha dichiarato che la decisione di spegnere il sabato sera è stata sua, a causa di un taglio del budget. I soldi a disposizione erano necessari per una sola serata del week-end e il direttore ha deciso di puntare tutto sul venerdì sera anziché di sabato.

Difatti, con Serena Rossi e il suo “Canzone Segreta” prima e il ritorno di Carlo Conti con “Top Dieci” poi, il venerdì sera di Rai Uno assicura una programmazione degna di nota. E dunque la De Filippi vince facile, considerando che gli ascolti di “Amici” sono cresciuti, totalizzando in media il 28% di share. Sicuramente la concorrenza è inesistente, ma è pur vero che Maria avrebbe retto alla grande un eventuale confronto.

“Quando la rete ha un budget stra-ridotto non si può garantire la qualità nell’intrattenimento sia venerdì che sabato. Perciò in alcune fasi di stagione non possiamo produrre e avere la forza economica per coprire sia il venerdì che sabato“, queste le parole di Coletta in merito allo spegnimento del sabato sera di Rai Uno.