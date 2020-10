DayDreamer: Sanem minacciata da Fabbri, Ceyda cerca di sedurre Can

DayDreamer – Le ali del sogno, la nota soap opera turca che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori italiani durante l’estate, non manca di regalarci colpi di scena. La trama della puntata che verrà trasmessa il 31 ottobre 2020 rivela come un infiltrato all’interno dell’equipe di Enzo Fabbri contatterà Mckennon per informarlo che l’imprenditore italo-francese ha deciso di lanciare sul mercato un nuovo profumo.

Quest’ultimo si mostrerà molto in ansia perchè teme che la sua promozione possa avere esiti negativi e si reca quindi da Can Divit con Ceyda. Sanem Aydin riceverà, invece, le minacce di Enzo Fabbri, situazione alla quale purtroppo non è nuova. Egli chiederà nuovamente alla ragazza di fargli avere la vera profumazione altrimenti egli farà sapere al fotografo il patto segreto che hanno stretto quando si trovava in carcere.

DayDreamer, anticipazioni 31 ottobre: Enzo Fabbri contro Sanem

Le anticipazioni della trama di DayDreamer del 31 ottobre 2020 rivelano che Sanem sarà ancora preda delle minacce di Enzo Fabbri. Egli chiederà alla giovane di avere la profumazione corretta e di sapere che lei ha tentato di raggirarlo. Questo lo manderà su tutte le ferie e lo porterà a minacciare Sanem pesantemente.

L’imprenditore italo-francese chiamerà la sorella di Leyla per informarla di volere fare sapere a Can del loro patto. Canpotrà scoprire di essere stato scagionato non appena Enzo ha ritirato la denuncia.

Sanem si recherà da Enzo per fornirgli la ricetta corretta della profumazione. Emre la vedrà uscire dai laboratori di Emre e rimarrà sorpreso di questa sua visita e inizierà a porsi delle domande sulla secondogenita di Aydin. Nella compagnia di Fabbri sarà presente una talpa che deciderà di mettere in guardia McKennon e gli farà sapere che Enzo sta cercando di lanciare un nuovo profumo. Ceyda cercherà in tutti i modi di sedurre Can, mentre una Sanem sconvolta assisterà al tutto; anche perchè Cedya cercherà di farsi bella agli occhi di Can facendoli sapere dell’imminente progetto commerciale del suo ex socio.