DayDreamer – Le ali del sogno, anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2020: Aylin ostacola Sanem, Leyla delusa da Emre

Prodotta in Turchia e distribuita in 21 Paesi, “DayDreamer – Le ali de sogno” ha conquistato completamente l’Italia: gli ascolti della prima fascia pomeridiana sono interamente dominati da Canale 5 che, grazie alla fiction turca, non lascia nessuna possibilità di ripresa alla concorrenza.

Con semplicità e passione, “DayDreamer” mette in scena una miscela di emozioni dove spicca la presenza dell’amata attrice Demet Özdemir che racconta la storia d’amore tra una giovane assistente e il suo capo, interpretato dall’apprezzatissimo Can Yaman.

Le anticipazioni delle prossime puntate, dal 3 al 7 agosto, svelano che la tenera Sanem non riesce a stare lontana da Can e, nonostante l’uso di specifiche strategie, la ragazza si ritrova sempre nelle braccia del suo amato. Tale complicità spaventa Emre che farà di tutto per separare i due innamorati affinché il suo sporco segreto rimanga custodito. Per tale ragione, il signor Divit inizia a vedere Sanem come una minaccia: la paura che la ragazza possa raccontare tutta la verità a Can diventerà per lui una vera e propria ossessione.

L’arrivo in azienda di Aylin non farà altro che peggiorare la situazione: Sanem diventerà il bersaglio facile di Emre e Aylin che terranno in pugno la giovane assistente allontanandola da Can con ogni scusa possibile. Intanto in casa Aydin fervono importanti preparativi: Mevkibe e Nihat organizzano una festa per onorare i sacrifici e il talento della loro amata figlia Sanem che è riuscita a diventare stagista della Fikri Harika come copywriter. Tale conquista scatenerà l’invidia di molti, tra cui quella di Aylin che farà di tutto per screditare Sanem e dimostrare che le sue qualità sono state sopravvalutate.

Sempre più innamorato, Can propone a Sanem di presentarsi ai suoi genitori che attualmente non sono a conoscenza del loro legame sentimentale. I due innamorati organizzano un incontro con la famiglia Aydin ma, durante le spiegazioni, il discorso viene compromesso da alcune divergenze e i genitori di Sanem finiranno per capire che tra i due ragazzi ci sia una semplice e momentanea infatuazione.

Tornati a lavoro, la giovane coppia dovrà fare i conti anche con un pesante ostacolo professionale: la brillante idea di Sanem non basta a completare il progetto e molte proposte avanzate dalla stessa verranno rifiutate. Tale delusione diventerà causa di un duro scontro con Can che inizia a stancarsi dei continui litigi con la ragazza. Durante le riprese dello spot verranno agganciate un gruppo di bellissime modelle che scateneranno la gelosia di Sanem: tale avversione sarà immediatamente placata da un “piacevole imprevisto” voluto da Sanem. Le modelle saranno sostituite da Deren, Ayhan, Aylin e Sanem che avranno (per la prima volta) il piacere di collaborare tutte insieme per il bene dell’azienda.

Nel frattempo, Leyla inizia a comprendere che la sua gelosia verso Osman non è del tutto normale ma decide di non affrontare tale problema spostando l’attenzione su Emre. Quest’ultimo propone a Leyla di pranzare insieme in un elegante locale ma la ragazza rimarrà molto delusa quando scoprirà la vera natura del signor Divit.

Infine, alla vigilia dell’anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe nascerà un piccolo litigio tra i due coniugi ma fortunatamente il chiarimento non tarderà ad arrivare. Tale evento potrebbe essere l’occasione perfetta per placare gli animi tra Can e Sanem: i due innamorati cercano il momento giusto per rimediare ad ogni errore e chiarire per sempre ogni dettaglio della loro relazione. Nonostante la rabbia, Can si presenterà alla festa organizzata da Nihat per la moglie ma un spiacevole imprevisto cambierà le sorti della serata.