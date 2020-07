DayDreamer – Le ali del sogno, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020: Sanem dice addio a Can, Leyla gelosa di Osman

Il grande successo della serie televisiva turca “DayDreamer – Le ali del sogno” ha permesso a Canale 5 di impadronirsi sugli ascolti della prima fascia pomeridiana, tanto da non lasciare nessuna possibilità di ripresa alla concorrenza. Nel corso della settimana, il vasto pubblico di casa Mediaset avrà la possibilità di scoprire il proseguimento della complessa storia d’amore tra la giovane Sanem e il suo capo Can.

Nella puntata di lunedì 27 luglio, Osman viene richiamato dalla Fikri Harika per partecipare alle riprese di un nuovo spot pubblicitario nelle vesti di modello. In azienda, la bellezza del ragazzo non passa inosservata tanto che alcune dipendenti fanno di tutto per attirare la sua attenzione. Tra tutte, Guliz sembra essere la più accanita suscitando in Leyla una strana gelosia. Per dimostrare a tutti di essere migliore di Osman, Muzaffer cercherà un modo per sopraffarlo ma tale obbiettivo porterà all’insicuro ragazzo una brutta sorpresa.

Dopo aver riparato accuratamente la sua macchina fotografica, Can propone a Sanem di fare una passeggiata con lui: durante l’incontro, l’uomo racconterà alla ragazza alcuni episodi della sua infanzia anche quelli più tristi e privati. Da tale confessione, Sanem comprende che Can si fida di lei. Nonostante la gioia del momento, Sanem inizia a sentire il peso delle menzogne raccontate a Can e cosi implora Emre di svelare tutta la verità. Quest’ultimo si rifiuta di farlo perchè convinto che suo fratello non sarà capace di perdonarlo. Tornato a casa preoccupato, Emre trova il conforto di Aylin che per aiutarlo pianificherà una diabolica strategia in grado di separare i due innamorati.

Tra odio e amore, Can e Sanem saranno nuovamente costretti a lavorare insieme ad un nuovo progetto lavorativo che prevede la partecipazione attiva di alcuni utenti web che potranno collaborare con la Fikri Harika per realizzare un nuovo spot per una nota compagna automobilistica. Tra tutte le proposte spicca quella di un misterioso profilo social chiamato “DayDreamer”. Notevolmente incuriosito, Can avvia una lunga ricerca per scoprire chi si cela dietro al tale pseudonimo: un piccolo dettaglio permetterà al furbo Divit di affermare con certezza che si tratta di Sanem.

Nel frattempo, Leyla confessa alla sorella di essere fortemente attratta da Emre ricevendo da Sanem un drastico avvertimento. Intanto, Aylin riesce ad ottenere un posto come consulente alla Fikri Harika e non perde l’occasione per diffondere terrore in azienda. Deren non riesce ad accettare la decisione di dare un ufficio ad Aylin e, in un momento di agitazione, non riuscirà a gestire la sua rabbia di fronte all’ennesima provocazione della sua acerrima nemica.

Nel contempo, Ceycey si presenta a lavoro con una flebo: il suo stato di salute preoccupa Ayhan che si avvicinerà nuovamente al ragazzo. Le riprese della nuova campagna pubblicitaria non saranno facili da gestire infatti, a causa di alcuni problemi tecnici e di divergenti opinioni, la collaborazione tra Can e Samen terminerà con un durissimo scontro. Infine Leyla non riesce a gestire la gelosia che nutre per il suo amico d’infanzia al punto da utilizzare qualunque strategia per allontanare Guliz da Osman.