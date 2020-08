DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 17 al 21 agosto: Can afflitto per Sanem

Le nuove puntate di “DayDreamer Le ali del sogno” ci riservano molti colpi di scena nell’amore che lega Sanem e Can. Le puntate in prima visione su Canale 5 con “Daydreamer Le ali del sogno”, ricominceranno da lunedì 17 agosto 2020, a partire dalle ore 14:45 circa. Dal 10 agosto, infatti, Mediaset ha scelto di interrompere la messa in onda per una settimana, delle puntate della serie con Can Yaman in prima visione in Italia. Nelle puntate precedenti abbiamo visto Sanem e Can sempre più innamorati. Tuttavia, Emre è preoccupato, nel caso in cui la ragazza riferisca la verità sul complotto al fratello. Per questo motivo, Aylin vuole trovare un modo per liberarsi di Sanem. Nel frattempo, i genitori di lei non sanno ancora che ha un legame d’amore con il capo e credono che abbia un comportamento scorretto. Alla fine, Can e Sanem, dopo una litigata fanno pace e festeggiano l’anniversario di matrimonio dei genitori insieme.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Daydreamer che saranno trasmesse dal 17 al 21 agosto 2020 in prima tv, svelano che Sanem sceglierà di confidare a sua sorella Leyla che tra lei e Can c’è amore. Tuttavia, dopo, per il fotografo ci sarà uno spiacevole fatto imprevedibile che lo destabilizzerà. Dopo essersi proposto a casa dei genitori della sua amata, Can scoprirà di non essere il solo attratto da Sanem.

Difatti, anche Zebercet è appassionato alla ragazza e questo fatto, inconveniente, lo deluderà e bloccherà le sue intenzioni, e prenderà, infine, una determinante decisione. Il fotografo, appunto, penserà molto alla sua relazione con Sanem e rivaluterà la fiducia che aveva nei suoi confronti. Durate questa settimana di prima tv di DayDreamer assisteremo anche al piano diabolico di Emre e Aylin che sta per raggiungere dei risultati, e indurrà Can a fare un annuncio sofferente.

Il fotografo, infatti, annuncerà ai suoi impiegati che durante l’ultimo periodo hanno perso parecchi acquirenti e che i rivali hanno detto in giro che la loro azienda è in bancarotta. Quindi una situazione lavorativa molto difficile da amministrare. In seguito, tra Can e suo fratello Emre ci sarà un duro litigio, nel corso del quale chiederà a Sanem di lasciarli da soli e perciò di andare via.

Dopo questa dura vicenda, Sanem è afflitta e triste per la sorte dell’azienda Fikri. A questo punto deciderà di ricorrere a Fabri, per chiedergli di migliorare i problemi economici dell’azienda del suo amato. Infine, in questi nuovi episodi, Sanem correrà il rischio di essere travolta da un’automobile, ma il suo fidanzato Can la salverà in tempo.