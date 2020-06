DayDreamer – Le Ali del sogno, anticipazioni dal 15 al 19 giugno 2020: il diabolico piano di Emre contro Can

Con la fine della trasmissione quotidiana “Uomini e Donne”, giunta al termine della stagione, la rete ammiraglia Canale 5 trasmette la nuova soap opera turca DayDreamer – Le Ali del sogno. Gli episodi di DayDreamer, che saranno trasmessi fino al 19 giugno a partire dalle 14.45 su Canale 5, saranno basati sulla guerra tra Can e suo fratello Emre.

Emre, progetterà un diabolico piano con l’obiettivo di rubare a suo fratello Can una fondamentale campagna pubblicitaria. Per realizzare tutto questo, Emre userà proprio la persona più improbabile. Emre non riesce a sopportare la presenza di suo fratello Can in azienda a farà di tutto per intralciare il suo lavoro. Nel corso degli episodi settimanali vedremo che il fratello minore scoprirà una campagna pubblicitaria molto vantaggiosa e farà di tutto per lasciare da parte suo fratello dalla contrattazione.

Emre si servirà di Aylin una fedele complice, che lo aiuterà nel suo malvagio progetto. I due, in accordo, arriveranno a rubare tutti gli scatti realizzati da Can per la campagna pubblicitaria e non avranno nessuna intenzione di riconsegnarli. Per i due disonesti, invece, non ci saranno belle novità. I loro progetti, infatti, falliranno nel momento in cui la società aerea esclude il piano di lavoro. Questa notizia provocherà molto scombussolamento in Emre e Aylin.

Nel corso delle puntate settimanali vedremo che nella villa di Can e Emre si organizzerà una festa a cui verrà invitata anche Sanem. La giovane, tuttavia, si troverà accidentalmente implicata in una situazione molto imbarazzante. Durante la serata, infatti, si ritroverà per errore nella piscina. Questa vicenda, però, servirà molto ad avvicinare la ragazza a Emre, il quale le farà una offerta sempre con lo scopo di mettere in difficoltà suo fratello.

Emre chiederà a Sanem di sostenerlo con lo scopo di distruggere suo fratello. La giovane, all’inizio, non vuole assumersi questa responsabilità, ma poi non riuscirà a trovare altre scelte. Alla fine della settimana, assisteremo alla partenza della giovane e Can per un viaggio di lavoro molto fondamentale. Il fotografo ha il proposito di parlare con la modella Arzu Pas per persuaderla a ritrattare l’accordo con l’azienda. Can, però, non sa che la sua assistente sta complottando a suo sfavore.