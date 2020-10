Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni 4 ottobre 2020: Can vuole sposare Sanem e lei prepara una sorpresa

Domenica 4 ottobre 2020 andrà in onda una nuova puntata della soap opera turca “Daydreamer – Le ali del sogno” e di seguito le anticipazioni dell’episodio. Can, Max Mackinnon e Ceyda saranno presi da una riunione di lavoro molto importante. La Red Mood Cosmetics vuole pubblicizzare il proprio brand in Turchia e per realizzare questo progetto ha pensato di appoggiarsi all’agenzia Friki Harika.

Questo significa che presto dovrà partire una campagna pubblicitaria notevole e Can è al settimo cielo, tanto che trascina la sua squadra con il suo entusiasmo quando annuncia questa importante novità. Nello stesso momento, Emre non ha tutto quell’entusiasmo, infatti la sua preoccupazione più grande è vedere Leyla nello sconforto per la fine della loro storia.

La ragazza è talmente addolorata che non si reca nemmeno sul posto di lavoro, e Emre cerca di incontrarla per poter chiarire la situazione tra loro. L’incontro avviene nel quartiere, ma finisce in un duro scontro. Osmar, che non si rende conto bene di ciò che sta avvenendo tra loro, si schiera dalla parte di Leyla e la difende.

Daydreamer – Le ali del sogno, la sorpresa di Sanem per Can

Nelle puntate precedenti, abbiamo visto Sanem confidare alla madre il rapporto tra lei e Can e il fatto che si siano fidanzati. All’inizio la donna non prende bene la notizia, anzi reagisce con molta rabbia, per poi calmarsi e accettare la situazione. Sanem poi spiega a Mevkibe che Divit ha intenzione di sposarla. La ragazza, però, non riesce a parlare con il padre e sa che prima di annunciargli questa novità, Can dovrà regalarle l’anello di fidanzamento con una proposta di matrimonio in piena regola.

Can comincia ad impartire ordini per la campagna pubblicitaria: Cengiz insieme ai agli creativi dovranno provare i prodotti di bellezza della Red Mood Cosmetics così da poter contribuire in maniera attiva a questo progetto.

Sanem, infine, farà una dolce sorpresa a Can. Lo porterà in una villa abbandonata dove andava spesso da bambina. Una volta arrivati, gli porgerà una piccola scatola con un mazzo di chiavi e un biglietto che aveva scritto anni indietro pensando poi di darlo all’uomo della sua vita. Non ci resta che aspettare domenica 4 ottobre per vedere la messa in onda di Daydreamer sempre su Canale 5 alle 16:35.