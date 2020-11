Daydreamer anticipazioni: Sanem e Deren lavorano unite in segreto

Le fan di Daydreamer non hanno pace, la programmazione della serie continua a cambiare. La soap turca non verrà più trasmessa il sabato, al suo posto in programma Amici; salvo invece l’appuntamento della domenica dalle 16:20 alle 17:20.

Abbiamo lasciato i protagonisti alle prese con lo sconforto per aver perso il contratto con Mackinnon, con conseguente penale da pagare, Deren licenziata e Can e Emre sconvolti per aver appreso che il padre ha tradito la madre. Nella prossima puntata vedremo Cey Cey traslocare nel quartiere di Sanem con l’aiuto dei suoi amici e della fidanzata. È proprio durante il trasloco, vedendo cosa si può fare uniti, che Sanem ha l’idea di chiamare Mackinnon per chiedergli un giorno di tempo per presentare una nuova campagna Red Mode.

Per farsi aiutare nell’organizzazione chiama Deren e invita tutta la squadra a casa sua per lavorare di nascosto e fare una sorpresa a Can. Tra le due donne nasce un’amicizia. I due fratelli Divit intanto decidono di scaricare la tensione in palestra, le fan di Can Yaman potranno ammirare nuovamente i muscoli del bel attore.

Per Mevkibe le cose sembrano andar bene, aiutata da Muzaffer imbastisce un banchetto di prodotti biologici che ha molto successo, ma attira l’invidia di Aysun.

A casa di Sanem il lavoro prosegue tutta la notte, ma nessuno riesce ad avere un’idea per lo slogan RedMode e inaspettatamente è Nihat a trovare la soluzione.

Il giorno dopo la campagna viene presentata a Can che ne è entusiasta. Can che aveva già deciso di perdonare Deren capendo quanto sia brava Aulin a ingannare le persone, la reintegra nel suo ruolo. La felicità ritrovata in agenzia viene subito offuscata dall’arrivo di Polen prima e di Huma dopo che rovina un momento di intimità tra Can e Demet. L’arrivo delle due donne non preannuncia nulla di buono.