Daydreamer, anticipazioni sabato 12 settembre: la paura di Sanem di perdere per sempre Can

I fan della soap opera turca “Daydreamer – Le Ali del Sogno” attendono trepidanti il pomeriggio di sabato 12 settembre quando, dalle 14.10 fino alle 16.00, potranno gustarsi le avventure di Can e Sanem grazie alla messa in onda su Canale 5 di due episodi. La soap ha lasciato il posto al dating show di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”, ma il pubblico fedele l’ha seguita anche nelle diverse fasce orarie di messa in onda.

Dicevamo quindi due episodi che porteranno avanti le dinamiche tra i protagonisti. Nel primo episodio, Fabbri viene a conoscenza del fatto che Can lo stia cercando. Proprio per questo motivo, prende la decisione di nascondersi, ma Can entra di prepotenza nel suo ufficio ed è molto alterato. Emre, nel frattempo, non sopporta più le continue macchinazioni di Aylin e arriva a discutere animatamente con lei alla presenza di tutti.

Poi, sempre Emre, fa a Sanem una specie di offerta: lui è disponibile a mandare via Aylin dall’azienda, ma in cambio vuole le dimissioni di Sanem. Ma per Sanem i guai non finiscono qui, infatti oltre a questo accordo, deve fronteggiare anche l’interesse che ha Ceyda nei confronti di Can, infatti sembra sempre più intenzionata a conquistarlo. Nel frattempo, Can dichiara a Deren che vorrebbe fosse Sanem a trattare la nuova campagna pubblicitaria, cosa che infastidisce parecchio Deren.

Nel secondo episodio, il timore di Sanem di perdere Can diventa ogni giorno più forte. E con queste paure, aumenta anche la gelosia della ragazza. La determinazione di Ceyda verso Can è sempre più prepotente e prende al volo tutte le occasioni per passare del tempo con lui, arrivando anche a regalargli una macchina fotografica tra le più antiche. Can apprezza.

Deren e Sanem impazziscono di gelosia e Sanem pensa ad un piano per non perdere di vista Can: si iscrive, allora, alla sua stessa palestra. Non solo, fa seguire Emre e viene a sapere che si sta incontrando con Aylin. Sanem arriva nel locale dove i due hanno appuntamento, ma lì una brutta sorpresa l’attende.