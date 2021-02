DayDreamer, anticipazioni puntate dal 15 al 19 febbraio 2021. I dubbi di Sanem sul matrimonio con Can

Scopriamo le anticipazioni della soap opera DayDreamer – Le ali del sogno per le puntate che saranno trasmesse dal 15 al 19 febbraio 2021 su Canale 5 dalle 16:45 alle 17:10. La prima stagione di DayDreamer sta per finire e quindi stanno per accadere molti colpi di scena. Adesso, infatti, sarà Sanem ad essere indecisa e dubbiosa sulla sua relazione con Can, soprattutto dopo aver visto il modo di fare di Huma con Leyla. Mevkibe è impensierita per la reazione che avrà Nihat quando saprà che Leyla si è sposata.

In effetti quando l’uomo rientra a casa, è molto afflitto. Dice a Leyla che ci teneva a vederla vestita da sposa e che forse è stato un pessimo padre per non essere stato avvisato del matrimonio. Leyla piangendo non riesce a spiegare i suoi motivi. Il giorno seguente, Emre va in negozio con Can per chiedere perdono al padre della sposa. Nihat si intenerisce e gradisce le sue scuse. Huma nello stesso momento viene a sapere che, a causa delle preoccupazioni nate dopo le nozze di Emre e Leyla, Can e Sanem hanno deciso di rimandare il matrimonio.

Il nervosismo tra Yigit e Can è molto alto e si aggrava quando Can legge la dedica sul libro che Yigit ha regalato a Sanem per la Giornata Del Libro in Regalo. Ceycey poi, prima di uscire, viene colpito da una intensa crisi di nervi che provoca in lui una vecchia malattia, curata durante l’infanzia e ricomparsa all’improvviso dopo una richiesta di Huma.

Durante la festa di matrimonio di Leyla e Emre ci sarà una tragedia di gelosia: Can, dalle notizie che ha ottenuto, ipotizza che Yigit stia dicendo bugie a Sanem sulla pubblicazione del suo romanzo e lo aggredisce verbalmente. Quest’ultimo, però, dimostra che i dubbi di Can sono ingiustificati e non veritieri. Can, tuttavia, poi ricomincia persuadendo un suo amico editore a pubblicare il libro di Sanem, che comunque si accorge del favore e protesta con Can.

Sanem non riesce a ultimare il suo libro e ha intenzione di rinunciare, ma all’improvviso ha un’idea, quella di pubblicare il diario segreto che racchiude tutto quello che ha passato e provato durante la sua relazione con Can. Perciò chiede a Can di acconsentire, quindi di leggere e approvare il suo diario. Nel frattempo Ceycey si occupa in una avventurosa ricerca per scoprire a favore di Can cosa nasconde Yigit.

Yigit chiede a Sanem se è stata in grado di riavere il diario da Can e l’approvazione a pubblicarlo come libro. Però Sanem gli dice di no e che senza l’accordo di Can non lo farà mai stampare. A causa dei tempi ridotti per la realizzazione del libro, Yigit suggerisce a Sanem di rintracciare Can e che tenterà di parlare con lui perfino per chiedergli scusa per come si sono svolte le cose tra lui e Can durante la festa per il matrimonio di Leyla.

Sfortunatamente per Can e Sanem le cose non andranno come avevano immaginato. Infine, Yigit brucia il diario di Sanem al rifugio di Can, dando la colpa al Divit. Tra i due esplode una lite furibonda e l’editore finisce in ospedale. Sanem e Can litigano animosamente e la loro storia d’amore sembra che stia per finire. Passa un anno: i due personaggi principali sembrano che siano andati avanti con le loro vite separatamente, ma quando Can e Sanem si rivedono, tutto cambia un’altra volta.