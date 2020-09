Daydreamer, anticipazioni puntate 19 settembre: Can e Sanem finalmente fidanzati

Per gli appassionati della serie turca Daydreamer si preannuncia un brutta sorpresa. Dopo la puntata di sabato 19 settembre non risultano in programmazione altri appuntamenti e sul web si vocifera di una sospensione della serie fino alla prossima estate.

C’è chi spera in una sostituzione con Il Segreto che a fine dicembre chiuderà definitivamente i battenti, ma per ora l’unica certezza è il doppio appuntamento di sabato 19 alle 14.10. La serie con Can Yaman è molto seguita ed è un peccato che si interrompa proprio ora perchè nelle prossime puntate si vedrà un riavvicinamento tra i due protagonisti Can e Sanem.

Deren scopre che i manifesti fatti stampare da Sanem sono errati e Can per risolvere la situazione invita tutto il gruppo di lavoro a casa sua per lavorare fino a tardi. Mevkibe preoccupata dal ritardo delle sue due figlie, si presenta sul luogo con la scusa di portare del cibo per tutti, ma in realtà per impedire che le due ragazze stiano sole con i fratelli Divit. Can, soddisfatto del lavoro di coordinatrice svolto da Sanem le affida il compito di presentare la campagna Compass Sport alla serata di inaugurazione. All’evento, purtroppo, è presente anche Aylin che nota la crescente complicità tra Emre e Leyla e decide di accelerare il suo ritorno in agenzia sabotando Sanem e cancella i file della presentazione. Sanem riesce a superare brillantemente l’ostacolo ,ma viene poi rinchiusa in un bagno da una cameriera, su ordine di Aylin, per impedirle di andare con i colleghi alla festa della Compass Sport.

A salvarla è proprio Can che rimasto solo con lei le confessa di essere stanco di essere solo un suo amico. Can e Sanem finalmente si fidanzano, ma decidono di tenere la notizia segreta. Lui la invita a trascorrere la notte a casa sua, lei rifiuta e gli chiede di riportarla a casa. Quando arrivano nel quartiere vengono visti da Melahat, la pettegola, che poco dopo vede arrivare insieme anche Emre e Leyla. Anche tra questa coppia c’è un avvicinamento, Emre bacia Leyla e le confessa di essere attratto da lei. Il giorno dopo Melahat racconta tutto alla madre delle due ragazze facendo varie allusioni.

Can decide di promuovere Sanem a Copywriter, facendo infuriare Deren che sospetta insieme a Guliz che la promozione sia dovuta più che al merito ai sentimenti del loro capo, ormai evidenti, verso la ragazza. In azienda si diffondo i pettegolezzi e Can decide di portare Sanem in un posto più tranquillo e la invita a casa sua. La loro assenza viene notata, soprattutto quando arriva Ceyda che chiede insistentemente di Can.

Intanto nel quartiere di Sanem la vita si fa sempre più movimentata. Il bel macellaio Osman ottiene un ruolo in una serie televisiva e propone la sua via come location per una scena. Per il regista non si rivela una buona scelta a causa delle continue intromissioni dei vicini e a far precipitare la situazione ci pensa Muzaffer che arriva in strada sparando diversi colpi di pistola.