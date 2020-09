Daydreamer, anticipazioni dal 7 al 12 settembre: Sanem e Emre complotto alle spalle di Can

Le anticipazioni della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse in Italia il 7 e il 12 settembre, il lunedì alle ore 21:20 e il sabato pomeriggio dalle 14.45 su Canale 5. Le vicende trasmesse sono inerenti soprattutto sulla nuova fragranza che Sanem ha creato per Can. Il profumo piace così tanto al ragazzo che decide di vaporizzarlo subito su di sé. Inoltre, si scopre che c’è una spia all’interno dell’agenzia e i dipendenti sono in subbuglio. Sanem deve fare i conti anche con una rivale in amore.

Sanem crea un profumo per Can

Le anticipazioni di DayDreamer ci rivelano che Sanem decide di creare un’essenza per Can ed il giovane rimane colpito dall’aroma piacevole del profumo.Anche Ceyda, che è infatuata di Can, avvicinandosi a lui sente l’essenza creata da Sanem e ne rimane colpita. Nel mentre si scopre che alla Fikri Harica c’è una talpa. Qualcuno ha installato un dispositivo per riprendere quanto accade all’interno degli uffici. Sanem scopre Emre recuperare la videocamera nascosta messa lì da Aylin. La donna decide così di affrontarlo e minaccia il giovane di raccontare tutto a Can, suo fratello. Emre, dal canto suo, decide di giocare d’anticipo e si reca da Can, raccontando una verità diversa dalla realtà dei fatti. Emre racconta al fratello che la responsbabile è la sua fidanzata. Egli, però, non vuole arrecarle danno e non la denuncerà a patto che lei si dimetta volontariamente. Can crede al fratello e rimane impressionato dalla vicenda.

Can e Mevkbe decidono di aprire una nuova biblioteca nel quartiere

Le anticipazioni per la serie tv Daydreamer ci rivelano che tutto sembra procedere per il meglio fino alla sera dell’inaugurazione. Aysun decide di fare loro concorrenza facendo installare uno schermo gigante in piazza per permettere a tutti di vedere la partita. Nel mentre Sanem trova la dedica che Can ha scritto per lei all’interno di un libro sulle Galapagos. Ceyda è infatuata di Can ed è decisa a conquistarlo. Al fine di riuscire nel suo intento, Ceyda, si fa scattare delle foto da un fotografo professionista, ma Sanem le trova e distrugge il supporto digitale sul quale sono alloggiate. Can fa infuriare Deren, non appena le dirà che a presentare la campagna pubblicitaria della Compass Sport sarà Sanem. Osman otterrà un colloquio di lavoro per una nota agenzia, ma giunto sul luogo il ragazzo farà un incontro inaspettato. Il ragazzo si trova di fronte proprio a Leyla e la situazione non si svolge nei migliore dei modi per il ragazzo.

Daydreamer: cambio di programmazione

La soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno cambia la sua programmazione. Con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, il palinsesto di Canale 5 ha deciso di dare un nuovo assetto alla messa in onda di questa amata soap. Per il momento viene trasmessa in prima serata lunedì dalle ore 21.20 con ben tre episodi, mentre viene messa in onda il sabato, all’interno del palinsesto pomeridiano. Gli amanti della soap non devono temere di perdere le nuove puntate che vengono trasmesse. Le vicende di Sanem, Emre e Can tornano pronte ad appassionare e stupire i telespettatori.