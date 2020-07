DayDreamer, anticipazioni dal 20 al 24 Luglio 2020: arriva il primo bacio tra Sanem e Can. Novità per Leyla

Arrivano le anticipazioni della soap opera turca “DayDreamer – Le ali del sogno” per il periodo che va da lunedì 20 a sabato 24 luglio 2020. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà ai protagonisti della telenovela più seguita dell’estate con protagonista Can Yaman, tanto amato dal pubblico italiano.

Si parte da lunedì 20 luglio 2020: Can giunge di nuovo in spiaggia e Sanem lo raggiunge, e il ragazzo la trattiene spiegandole che teme sempre una sua reazione stizzita ogni volta che cerca di parlarle. Allora la ragazza si rende conto e chiede scusa per i suoi comportamenti. Poi Can e Samen iniziano a guardare il cielo stellato e lei inizia il racconto della costellazione di Orione, finché non si addormentano e il mattino seguente lei fugge via. Sul set, dove si continua a lavorare, giungono i genitori di Sanem che si accorgono della complicità tra la figlia e Can e capiscono che si potrebbe essere innamorata. Più tardi arriva Polen che vorrà parlare con Can e gli consiglierà di allontanarsi da Sanem perché non la descrive come una sciocchina non all’altezza di Can.

Martedì 21 luglio 2020: Sanem ascolta le parole di Polene rimane sbalordita, in seguito decide di dichiarare guerra alla ragazza. Ma Sanem si perde l’ultima parte del discorso quando Can dichiara che tra lui e Polen non ci sarà mai più nulla e non vuole ascoltare le sue parole. Iniziano le riprese della pubblicità e Sanem si avvicina molto a Can come se fossero fidanzati, questo fa parte già del suo piano di vendetta. Can apprezza e Polen è molto infastidita. La mamma di Sanem mette sull’allerta la figlia, dicendole che anche se lei è molto innamorata di Can lui potrebbe anche non ricambiare questo amore. La ragazza risponde che è decisa ad affrontare il rischio. Leyla ottiene un appuntamento con Emre ed è strafelice, ma Emre non si presenta per colpa di Aylin che è riuscita a tenerlo con sé. La delusione di Leyla è devastante.

Mercoledì 22 luglio 2020: Polen compie gli anni e organizza una festa di compleanno a casa di Can. Samen si prepara facendosi bella. Guliz, in macchina con lei, le rivela che Polen presto andrà a convivere con Can definitivamente visto che i due sono molto innamorati e forse arriveranno anche al matrimonio. Sanem è devastata e non vuole più partecipare alla festa, e va da CeyCey in teatro. Can, però, cerca Sanem e domanda a Guliz come mai non ci sia. Allora Guliz ammette di aver detto a Sanem che lui e Polen fossero innamorati pazzi. Can infuriato, va in teatro e si veste come quando l’ha baciata al buio. Lei riconosce le scarpe del suo misterioso Albatros. Si baciano e lei capisce tutto.

Giovedì 23 luglio 2020: Sanem è felicissima di aver conosciuto l’identità di Albatros e così anche Can. Chiama il padre e gli annuncia che si fermerà a Instambul. Tornato a casa trova una lettera di Polen che gli annuncia la sua partenza per l’Inghilterra perché non è riuscita a conquistare il cuore del ragazzo. Intanto la mamma si Sanem è sempre più preoccupata per il futuro sentimentale della figlia, infatti teme che soffrirà moltissimo. Un’azienda di bevande biologiche offre a Osman di prendere parte alla campagna pubblicitari, lui acconsente anche se questo comporterà avere contatti con Leyla, lui la ama. Lei continua a discutere con Aylin perché sa che è la causa dell’allontamento di Emre. Quest’ultimo le chiede scusa per non essere arrivato all’appuntamento ma lei è troppo arrabbiata e rifiuta anche l’insalata che il ragazzo le aveva fatto consegnare.

Venerdì 24 luglio 2020: Sanem spacca la macchina fotografica con cui Can avrebbe dovuto fare le foto della sua campagna pubblicitaria. Lei piangendo glielo fa sapere e lui amorevolmente le dice che non c’è problema. Poi racconta tutta la sua vita alla ragazza e le confessa che lui e Emre sono cresciuti separati, lui stato anche in collegio. Can la porta nella casa della sua infanzia, ma Sanem ha ancora molti sensi di colpa per i suoi comportamenti passati. Guliz chiede il numero a Osman e così Leyla prova gelosia e si rende conto di vederlo con occhi diversi. Aylin fa riferire a Can che odia le bugie e i segreti, allora Sanem rapita dai sensi di colpa tronca la relazione.