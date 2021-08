Dayane Mello ritorna in TV: farà parte del cast dell’edizione brasiliana de "La fattoria"

Dayane Mello ha avuto un ruolo fondamentale nella quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo. La modella brasiliana, nonostante non sia riuscita a vincere, viene ricordata per essere stata scelta dal pubblico come prima finalista del programma di Canale 5.

Le critiche sul suo conto però non sono mancate. Dayane, oltre ad aver ricevuto delle accuse di aver giocato di strategia approfittando della sua amicizia con Rosalinda Cannavò, ha ricevuto dei duri attacchi sui social network per non aver abbandonato la casa dopo la morte del fratello Lucas, rimasto vittima di un incidente stradale a 26 anni mentre lei si trovata all’interno degli studi di Cinecittà.

Il futuro televisivo di Dayane Mello

Dayane in Italia ha partecipato alla maggior parte dei reality show o talent. La Mello, prima di prendere parte al “Grande Fratello Vip”, ha partecipato come concorrente di “Ballando con le stelle” di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, poi a “L’isola dei famosi” ove non riesce a riscuotere lo stesso successo e “Pechino Express” in coppia con Ema Kovač, ove si posizionano nella parte più bassa del podio.

Il futuro, a quanto pare le ultime indiscrezioni, sembra essere legato ancora nei reality show. Come riportato da alcuni siti brasiliani, e nel nostro paese da “Biccy” e “Coming Soon“, Dayane Mello sarebbe vicinissima nel far parte del cast dell’edizione brasiliana de “La fattoria” chiamata “A Fazenda“, che dovrebbe iniziare il prossimo 13 settembre in Brasile sull’emittente televisiva Record TV.

In Italia “La Fattoria” è andata in onda sulle reti Mediaset per quattro edizioni (condotta per il primo anno da Daria Bignardi, le successive due da Barbara D’Urso e Paola Perego). Il programma, a causa dello scarso successo ottenuto soprattutto nell’ultimo periodo, venne cancellato definitivamente dai palinsesti ed a oggi non si parla di un ritorno su Canale 5.