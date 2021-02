Dayane Mello interroga lo specchio e risponde da sola: De Grenet preoccupata

Dayane Mello continua a essere la concorrente più discussa di questo Grande Fratello Vip 5. Nel corso del reality show, la modella brasiliana si è trovata ad affrontare un lutto terribile e inatteso, quello del fratello minore, Lucas Mello, morto in un tragico incidente automobilistico in Brasile. Anche se sembra tornata quella di sempre, Dayane ogni tanto mostra segnali di profonda insofferenza e ha comportamenti incomprensibili.

Non solo infatti si scaglia a turno contro vari coinquilini – prima Giulia Salemi (con cui ora ha fatto pace e che considera la sua migliore amica), poi Stefania Orlando e in questi giorni Rosalinda Cannavò, con cui fino a qualche giorno fa progettava di andare a vivere insieme una volta finito il GF Vip 5 – ma appare bisognosa di contatto fisico, desiderosa di abbracci e molto sulle nuvole, anche se poi spesso alterna violenza verbale a sfoghi rabbiosi.

Dayane Mello ha un comportamento che preoccupa

Di recente, un suo comportamento quanto meno strano ha dato molto da pensare a Samantha De Grenet. Le due inquiline della casa di Cinecittà si trovavano insieme in camera da letto e a un certo punto Dayane, con la matita tra i denti, ha cominciato a parlare da sola allo specchio, scandendo bene le parole. La cosa di per sé non sarebbe preoccupante se non fosse che la modella si faceva delle domande e si dava da sola delle risponde.

Insomma, sembrava parlasse con un’altra sé all’interno dello specchio. “Con chi dormi?” ha chiesto Dayane, “Col mio cuscino!” si è risposta. E poi “Sei felice?”, “Da morire?”. Nonostante gli sguardi basiti della De Grenet, la Mello ha continuato imperterrita con un fiume di domande e risposte sempre dello stesso genere.

“Ciao come stai?” – “Bene, bene, e tu?” – “Benissimo, da Dio!” – “Ti manca qualcosa?” – “Tante cose” e via così, in maniera quasi catatonica. Non è chiaro se si trattasse di uno strattagemma per attirare su di sé le telecamere o di una specie di scherzo, sta di fatto che Samantha si è preoccupata e si è detta sollevata del fatto che mancano appena tredici giorni alla finale del Grande Fratello Vip 5, perché manca poco e impazziscono tutti.