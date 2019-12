“Danza con me”, Roberto Bolle torna su Rai 1 in prima serata

Il grande étoile della danza classica Roberto Bolle, per il terzo anno consecutivo, aprirà la prima serata di Rai Uno il 1° Gennaio 2020 con il suo spettacolo “Danza con me”. Bolle, oltre ad essere il protagonista dello show, è anche l’ideatore e il direttore artistico di questo nuovo format televisivo che vuole avvicinare il mondo dalla danza a tutti togliendogli l’appellativo di “aristocratico”. Per raggiungere questo scopo ha creato una miscela inedita di danza e ironia, classicità e innovazione portando sul palcoscenico ospiti di vari ambiti del mondo dello spettacolo dalla danza al cinema.

La prima anticipazione di quest’edizione è che lo studio sarà “total white” per omaggiare il mitico periodo dei varietà televisivi italiani degli anni ‘60. I co-conduttori che ci accompagneranno nei vari ambienti saranno Giampaolo Morelli e Geppi Cucciari con cui tratterà due temi fondamentali: l’ambiente e la compassione.

Al centro di tutto ovviamente ci saranno le esibizioni di ballo di Roberto Bolle che questa volta sarà affiancato dalla grandissima étoile della Scala di Milano e del Bolshoi di Mosca Vetlana Zakharova che duetterà con lui in L’Histoire de Manon di Kenneth MacMillian e in La Bayadére di Marius Petipa. Oltre a lei balleranno Anna Tsygankova, stella del Dutch National Ballet, che si esibirà nel Sinatra Suite di Twyla Tharp e Silvia Azzoni che interpreterà Gelsomina nel balletto La strada con le musiche di Nino Rota per omaggiare il centenario della nascita del grande regista Federico Fellini.

Saranno presenti anche ospiti da altri settori dello spettacolo come il cantante Andrea Bocelli che si esibirà con Stefano Bollani al pianoforte. Roberto Benigni e Matteo Garrone duetteranno con Bolle, oltre a presentare il loro film Pinocchio nelle sale dal 19 Dicembre scorso. Inoltre vedremo cosa faranno Alberto Angela e Virginia Raffaele, ormai ospite fissa dello show.

Un momento sicuramente toccante spetterà a Luca Zingaretti che sarà protagonista del famoso monologo tratto da Il grande dittatore di Charlie Chaplin mentre Roberto Bolle interpreterà la celeberrima scena di “danza” di Chaplin con il mappamondo.