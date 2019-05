Daniele Liotti protagonista su Rai 1 in "Duisburg – Linea di sangue"

Mercoledì 22 maggio andrà in onda su Rai 1 il tv movie “Duisburg – Linea di sangue“, che vede come protagonista il noto attore Daniele Liotti. Quest’ultimo rappresenta una garanzia per quanto riguarda il livello degli ascolti. Si tratta di un film tv che vede Liotti mettersi a confronto con il ruolo di un commissario e si ispira ad una storia vera.

Il racconto è basato su quanto avvenuto nel 2007 in un Ferragosto di sangue a Duisburg, in Germania. Viene ripreso un fatto di cronaca,risalente a dodici anni fa, quando sono stati uccisi sei giovani ragazzi davanti ad un ristorante tedesco a causa di una vendetta tra due famiglie della ‘ndrangheta.

Questo film tv è il frutto della collaborazione tra Rai Fiction e Iterfilm. Liotti interpreta il ruolo del commissario Michele Battaglia. Fanno parte del cast anche altri attori molto noti ai telespettatori italiani, tra i quali Brenno Placido e Marina Crialesi, che si è fatta conoscere dal grande pubblico con la partecipazione alla longeva soap opera di Rai 3 “Un posto al sole”, dove ha vestito il ruolo di Beatrice.

La trama del nuovo tv movie si incentra sulla strage dei sei calabresi che ha avuto un forte impatto mediatico in tutta la Germania. Questa vicenda ha spinto i tedeschi a chiedere aiuto alle autorità italiane per risolvere la questione, nel momento in cui il commissario Battaglia trascorreva le vacanze con la famiglia al mare. L’uomo è stato scelto e mandato in Germania con il compito di collaborare alle indagini con il collega Block.

I fans attendono, intanto, il ritorno di Daniele Liotti nel ruolo del forestale all’interno della serie tv “Un passo dal cielo 5“, che rappresenta un passo importante nella carriera dell’attore, ma di cui non si conosce ancora la data precisa di messa in onda, inizialmente prevista per questa primavera.