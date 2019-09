Da Sabato 21 Settembre torna Ulisse, condotto da Alberto Angela

Sabato 21 Settembre alle ore 21:25 riparte su Rai Uno “Ulisse” il programma di divulgazione culturale, storica e artistica condotto da Alberto Angela, il figlio di Piero Angela. Dopo quasi 8 anni su Rai Tre l’anno scorso è stato trasferito sulla rete principale della Rai grazie ai suoi ottimi ascolti e quest’anno torna nuovamente con sei puntate dedicate ognuna ad un singolo argomento che sarà spiegato da vari punti di vista.

La prima puntata sarà interamente incentrata sulla città di Gerusalemme però mostrandola com’era ai tempi di Gesù Cristo facendo un percorso che si sposterà tra storia, archeologia e fede. Infatti più che parlare della vita di Gesù e della nascita della religione cattolica Angela ha scelto di mostrare al pubblico lo stile di vita dei suoi contemporanei dai mestieri al tipo di alimentazione, come costruivano i palazzi dell’epoca (in particolare la Fortezza di Masada) e la loro quotidianità. Una parte della puntata approfondirà la vita di altri personaggi dei Vangeli come Maria di Nazareth, Giovanni Battista, Ponzio Pilato e alcuni degli apostoli.

La seconda puntata tratterà al vita del Genio italiano Leonardo Da Vinci raccontandolo come scienziato, pittore, scrittore e inventore anche attraverso gli occhi del regista Roberto Benigni suo compaesano. Ospite speciale sarà Giorgia che avrà l’arduo compito di interpretare una canzone tratta da un testo di Leonardo.

Al centro della terza puntata ci sarà una figura femminile di sangue reale: la Regina Maria Antonietta di Francia, consorte del Re Luigi XVI, che ghigliottinata durante la Rivoluzione francese a causa del suo stile di vita dissoluto.

La quarta puntata ci presenta l’opera letteraria “Il gattopardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa da cui fu tratto il noto film di Luchino Visconti con Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon.

Il quinto appuntamento ci porta, invece, al cinema parlando del kolossal Ben Hur, interpretato nel 1959 da Charlton Heston, in cui si racconta la vita di questo principe ebreo fino alla sua vendetta contro il migliore amico Messala.

Il programma si chiuderà il 26 Ottobre con una puntata dedicata al Quirinale mostrando il patrimonio di meraviglie storiche, artistiche e paesaggistiche italiane in esso contenute, Inoltre vedremo lo studio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.