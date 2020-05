Da Noi a Ruota Libera, Giorgio Tirabassi presenta la nuova fiction

In Da noi a ruota libera che è andato in onda domenica 3 maggio intorno alle 17.30, condotto da Francesca Fialdini, sono tantissimi gli ospiti che si susseguono. Uno degli ospiti è l’attore Giorgio Tirabassi che ha avuto dei problemi di salute, ma che ora sta bene. L’attore, reso famoso da molte fiction, parla di questo momento e ne approfitta anche per lanciare la nuova fiction che parte prossimamente sugli schermi di Rai 3 nei prossimi giorni.

Come molti ospiti della trasmissione, a causa delle restrizioni per via del Coronavirus, è in collegamento e Francesca Fialdini lo presenta in questo modo: “Questa Fase 2 non è come l’aspettavamo, pensavamo di poter riprendere ad uscire a viaggiare e invece non c’è ancora quel liberi tutti che viene rinviato ad oltranza”.

Non è un caso che la Fialdini abbia scelto la definizione “Liberi Tutti”, in quanto è il titolo del nuovo lavoro, della nuova serie televisiva che andrà in onda a partire da venerdì 8 maggio su Rai Tre con protagonista Giorgio Tirabassi insieme a tanti altri attori. L’occasione è anche ghiotta per parlare del periodo e di come lo stia vivendo il noto attore.

L’attore ammette che la sua situazione non è cambiata molto dal momento che lui vive in campagna e, quindi, non si è sentito particolarmente limitato per via delle restrizioni del Covid-19, anche perché le sue abitudini sono sempre state queste e si è adattato piacevolmente alla nuova situazione approfittando per dedicarsi a tantissime cose che ama, pur ammettendo che si tratta di un periodo difficile e duro per tutti.

Riguardo al nuovo progetto che lo vede impegnato da venerdì su Rai Tre, ecco cosa afferma lo stesso Tirabassi e chi interpreta sul set: “Interpreto un avvocato spregiudicato che viene trovato con diversi milioni. Riesce ad ottenere i domiciliari ma non avendo più alcun immobile è costretto a tornare dalla moglie, da lì ci sarà una situazione di convivenza forzata”.