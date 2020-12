Da L’Isola dei Famosi ad Affari tuoi, i programmi della nuova stagione

Pian piano, ci stiamo avvicinando alla fine di questo anno difficile e tremendo, a causa della pandemia per via del Covid-19. Una emergenza sanitaria di cui hanno risentito anche i programmi televisivi che hanno adottato restrizioni, come il plexiglass, la mascherina, il distanziamento, ecc. Un anno che ha portato anche insuccessi di alcuni programmi quali “La porta dei sogni”, ma anche in talent show e reality. Vediamo cosa propone la nuova stagione televisiva.

Nel 2021 sono tantissimi i programmi che ci attendono: alcuni sono delle certezze, mentre altri rivisitati in edizione nuova e con un diverso conduttore. Comunque, anche le trasmissioni del nuovo anno promettono gare, emozioni, oltre a polemiche, eliminazioni, ecc. Tra i programmi maggiormente attesi, vi è “Il cantante mascherato 2” con la conduzione di Milly Carlucci che ritorna a fine gennaio dopo il successo dell’anno scorso che ha consacrato la vittoria di Teo Mammuccari nelle vesti del coniglio.

Per ora non si sa ancora nulla dei giudici e opinionisti all’interno del programma. Un’altra trasmissione che ritorna, sulle reti Mediaset, per la precisione su Canale 5, è “L’Isola dei Famosi” con Ilary Blasi alla conduzione che sostituisce Alessia Marcuzzi. Non si sa ancora quando andrà in onda in quanto bisogna aspettare la fine del “Grande Fratello Vip”, ma si pensa intorno ad aprile.

Su Rai 2 si prospetta il ritorno di Simona Ventura con “Game of thrones”, un format americano in cui i concorrenti non famosi si sfidano a colpi di sfide e prove di agilità, sulla scia di “Stasera tutto è possibile” e riuscire a raggiungere il traguardo per il premio finale. Dopo quattro anni, torna nei palinsesti televisivi “Affari tuoi”, non più condotto da Insinna, ma da una colonna portante della Rai, ovvero Carlo Conti.

Con lui ritornano i pacchi, ma in gara ci sono futuri sposi con premi all’interno per aiutarli ad allestire la cerimonia e le future nozze. Dietro i pacchi, si trovano i personaggi famosi e non le regioni. La trasmissione dovrebbe partire nel sabato sera di gennaio sfidando Maria De Filippi con “C’è posta per te”. Ritorna anche Masterchef con Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli a provinare gli aspiranti cuochi e con delle modifiche dovute al Covid.