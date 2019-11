Da Arisa a Matteo Branciamore: tutti i vip scartati da Amici Celebrities

Pamela Camassa è stata la vincitrice della prima edizione di Amici Celebrities, la prima edizione della versione vip dello storico talent di Canale 5 ha visto anche altri personaggi noti gareggiare per dimostare le loro abilitità canore o di ballo. Tuttavia vi sono anche altri vip, che non sono riusciti a superare i provini per entrare nella scuola di Amici.

A rivelarli è stato il settimanale SPY, e tra di loro spuntano nomi celebri come quello di Camille Lacourt, campione del mondo di nuoto, che però ha rinunciato al talent per impegni professional, ed infatti dopo il suo abbandono è stato sostituito da Filippo Bisciglia.

Un altro nome è quello di Gabriele Rossi; l’attore, noto per il ruolo di Raul in Tutti pazzi per amore e per aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, è attualmente al centro del gossip per la sua presunta storia con Gabriel Garko. Gabriele si era presentato per la categoria ballo riuscendo a convincere i giudici, tuttavia poi non è stato più richiamato.

Tra gli altri nomi spunta anche quello dell’ex velina Ludovica Frasca e di Andrea Preti ex naufrago dell’isola ed ex fidanzata di Claudia Gerini che, sempre secondo il gossip, attualmente sta vivendo una storia d’amore con Asia Argento. Infine altro nome che circola è quello di Matteo Branciamore, l’attore e cantante è famoso soprattutto per avere vestito i panni di Marco per tutte le edizioni della serie i Cesaroni accanto a Claudia Amendola ed Elena Sofia Ricci.

Tra tutti questi però il nome più inaspettato è quello di Arisa. La celebre cantante, che ha vinto anche un Festival di Sanremo oltre a presentarlo accanto ad Emma e Rocio Munoz Morales nel 2015, infatti si era presentata ai provini per partecipare però in una categoria inedita per lei: quella di ballo. Tuttavia non ha superato i provini e quindi non ha preso parte al talent.