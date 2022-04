Cruel Summer 2: tutte le news su trama, data di uscita e cast

Partita in sordina, la serie tv Cruel Summer – disponile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video – ha ottenuto a sorpresa un grandissimo successo con una media di 6,8 milioni di telespettatori per episodio, classificandosi così come la serie più vista sulla piattaforma in questione.

Forte di questo grande successo, subito dopo l’uscita del primo capitolo (avvenuta la scorsa estate), la casa di produzione Freeform ha annunciato che presto sarebbero tornati al lavoro per realizzare la seconda stagione della serie.

La prima stagione di Cruel Summer narrava le vicende di due adolescenti, Kate Wallis e Janette Turner, che vivono a Skyline, una cittadina del Messico. Le due frequentano la stessa scuola, ma sono completamente opposte: Kate, infatti, è la ragazza più popolare della scuola: è bella, popolare e con un fidanzato che tutti le invidiano. Janette, al contrario, è timida, introversa e con pochi amici.

La trama segue la storia delle due ragazze nell’arco di tre anni, dal 1993 al 1995. In questi tre anni Kate scomparirà misteriosamente e Janette prenderà il suo posto, diventando estremamente popolare e riuscendo anche a fidanzarsi con il ragazzo di Kate. Un anno dopo, però, Kate ricompare e racconta di essere stata rapita dal vice preside Martin Harris. Ma non solo: stando al racconto di Kate, infatti, Janette avrebbe visto tutto, ma non ha fatto nulla per salvarla da quella situazione.

La vita di Janette va così in frantumi: perde prima il suo fidanzato e poi gli amici di sempre è come se non bastasse tutta l’America è venuta a conoscenza delle accuse di Kate nei confronti di Janette e così la ragazza si ritrova solo e malvista dai suoi concittadini.

Per quanto riguarda la seconda stagione di Cruel Summer, ancora non si conosce la data di uscita della serie, ma stando ai primi rumors, dovrebbe arrivare negli Stati Uniti entro il 2022, mentre in Italia sarà necessario attendere ancora un po’.

La trama, invece, sarà inedita e seguirà le vicende di un nuovo gruppo di adolescenti, legati da una forte amicizia, tra nuove avventure e colpi di scena. In particolare modo, i protagonisti saranno Megan, Isabella e Luke. I tre saranno protagonisti di un triangolo amoroso che cambierà per sempre le loro vite, catapultandolo in un mistero da risolvere.

Nel cast troveremo Sadie Stanley, Eloise Payet e Griffin Gluck come personaggi principali, mentre accanto a loro ci saranno: KaDee Strickland, Lisa Yamada, Sean Blakemore e Paul Adelstein.