Cruedelia: da oggi su Disney Plus anche senza accesso Vip

Atteso con ansia da tutti i fan del Disney Universe, il 27 agosto 2021 esce finalmente sulla piattaforma Disney Plus il film che racconta la vera storia di uno dei villain più spaventosi, Crudelia de La carica dei 101.

In realtà gli abbonati alla celebre piattaforma Disney con abbonamento Vip hanno potuto già vedere il film, che era stato caricato online a fine maggio, mentre per tutti gli altri il giorno della prima visione è finalmente arrivato oggi.

Ecco allora che la domanda sorge spontanea: cattivi si nasce o si diventa?

A quanto pare si diventa, visto che l’inizio del film ci racconto l’infanzia di una ragazzina, Estella, molto intelligente ma poco incliene al rispetto delle regole, che disubbedendo alla madre una sera si mette nei guai e assiste a qualcosa che la tormenterà negli anni. Il sogno di Estella è quello di diventare una famosa stilista di moda, ma arrivarci non è semplice per un’ orfana che vaga da sola per le strade di Londra.

Diventa amica di due ladruncoli, Jasper e Horace, e insieme vivono avventure spericolate fino a quando il talento della ragazza viene notato dalla Baronessa, tanto ricca icona di stile nel regno della moda quanto insopportabile snob. Il rapporto personale e lavorativo nato tra Estella e la Baronessa Von Hellman è però destinato rapidamente a peggiorare e la giovane deciderà di lasciare spazio al suo lato oscuro, diventando poco alla volta sempre di più la Crudelia che tutti noi abbiamo conosciuto da bambini nel cartone animato.

Colonna sonora pazzesca e attori perfetti nei loro ruoli, Crudelia riserva una vera chicca a tutti gli appassionati e gli spettatori più attenti: il film è infatti pieno di easter eggs che rimandano al cartoon degli Anni Sessanta ed è divertente scoprirli tutti durante la visione. Ma se volete essere sicuri di non averne dimenticato nessuno, la piattaforma Disney ha caricato tra gli altri, un video di qualche minuto nella sezione extra del film proprio a proposito dell’argomento.