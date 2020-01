Cristina Bugatty, l’attrice transgender parla del suo fidanzato suicida: si è impiccato ad un letto

Ospite a Vieni a me, la trasmissione condotta da Caterina Balivo, l’attrice transgender Cristina Bugatty si racconta e parla della scomparsa del fidanzato. L’attrice ha vissuto una esperienza bruttissima a causa della morte del compagno, che si è impiccato ad un letto che, guarda caso, avevano montato tutti e due.

Cristina era convinta che questo amore non sarebbe mai finito, andavano infatti d’accordo, ma purtroppo lui soffriva di depressione. Il giovane ha avuto una crisi a causa di una questione familiare proprio mentre lei era in Argentina per lavoro.

La situazione è precipitata quando era stato allontanato dal medico che lo aveva in cura perché si era addormentato. Per continuare a curarsi il fidanzato si era rivolto all’allievo del dottore, ma questi gli aveva prescritto dosi fortissime, che il suo corpo non aveva sopportato. Così, quando gli è venuta la crisi, non ce l’ha fatta più e si è suicidato.

La Bugatty al momento sta lavorando con Anna Mazzamauro in teatro, ed entrambe stanno portando in scena lo spettacolo “Belvedere, due donne per aria”. Con Anna la Bugatty si trova divinamente e anche se all’inizio ci sono state delle incomprensioni tutto si è risolto. L’attrice transgender durante l’intervista ha anche confessato di essere single, però non ha negato che le piacerebbe avere un nuovo compagno, preferibilmente un 45enne empatici e dal cuore buono.

Cristina Bugatty ha anche parlato con la Balivo della sua carriera e ha raccontato i suoi inizi, avvenuti con il film “La dea bendata” di Ferzan Ozpetek. La Bugatty ha raccontato che quando il regista la chiamò al telefono le sembrava uno scherzo, ma invece era tutto vero.

La sua popolarità la deve però a Piero Chiambretti, che la volle in Rai nella sua trasmissione. Cristina ha detto che si è sentita sempre femmina, sin da quando era una bambina, fino a quando ha deciso di non nascondersi più.