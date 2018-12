CR4 – La Repubblica delle Donne, Lory Del Santo furiosa con il fidanzato Marco Cucolo

E’ da poco finito il Grande Fratello Vip 3 e la regista di The Lady è ormai una ‘ministra‘ fissa del programma #CR4 – La Repubblica delle Donne condotto come ben sappiamo da Piero Chiambretti. Ed è proprio durante la puntata andata in onda ieri 19 dicembre 2018 che Lory ha scoperto il guaio bello grosso combinato dal suo fidanzato Marco Cucolo.

Il ragazzo infatti ha deciso di rasarsi i capelli a zero senza informare la sua fidanzata e creando in lei un vero e proprio choc “Avrebbe dovuto chiedermi il permesso questa cosa la considero un affronto nei miei confronti” ha infatti chiosato la Del Santo visibilmente arrabbiata e furiosa per non essere stata interpellata. Questo perchè la stessa Lory ha ammesso di trovarsi in difficoltà visto che non è per nulla facile abituarsi al proprio partner completamente rasato quando si è abituati a vederlo con i capelli lunghi.

Alessia Marcuzzi, ospite del programma, pensando di ironizzare sulla cosa ha chiesto alla Del Santo se Marco le piacesse ugualmente anche con senza capelli ma la risposta della regista ha spiazzato tutti. “Sono scettica” ha infatti chiosato Lory lasciando intendere che la cosa avrebbe avuto sicuramente ripercussioni sulla coppia.

Marco e Lory stanno insieme da circa cinque anni ma soprattutto le è rimasto accanto durante il terribile lutto che ad agosto ha coinvolto la regista di The Lady ovvero la morte del figlio Loren. Mentre la showgirl ha deciso di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 3 per staccarsi un attimo dalla realtà, Cucolo ha invece deciso di portare avanti gli impegni e la casa elaborando il dolore da solo.

Ora questo gesto molto forte sembra aver infastidito moltissimo Lory e non ci resta dunque che attendere per vedere come andrà a finire tra i due. Forse la regista passerà sopra a questo gesto molto forte ma sicuramente Marco ne pagherà le conseguenze.