CR4 – La Repubblica delle donne, Alfonso Signorini ufficializza altri tre nomi che faranno parte del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini è stato ospite dell’ultima puntata di “CR4 – La Repubblica delle donne“, il talk show di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti. Il direttore del settimanale “Chi” ha approfittato di questo spazio per rivelare alcune anticipazioni sul “Grande Fratello Vip”.

Alfonso Signorini però in questa circostanza ha rivelato alcuni dettagli molto importanti sul reality, svelando gli altri personaggi che hanno detto di “sì” alla sua proposta. Oltre ai già confermati Rita Rusic e Pago infatti svela altri tre concorrenti che faranno parte del cast della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Ecco i nomi svelati da Alfonso Signorini

I nomi fatti in questa puntata di CR4 sono: Antonella Elia, Michele Cucuzza e Adriana Volpe. In realtà la loro presenza è stata data già per certa nelle ultime settimane, ma l’ufficialità arriva solamente ieri.

Per tutti e tre una trasmissione del genere potrebbe essere un trampolino di lancio per guadagnarsi altro spazio sul piccolo schermo. Michele Cocuzza si è ormai allontanato dalle reti più importanti dal 2013 con la conduzione di “Mission” insieme a Rula Jebreal. Il giornalista però viene riconosciuto dal pubblico per aver condotto “La vita in diretta” dal 1998 fino al 2008.

Per Adriana Volpe invece il discorso è diverso. Dal 2009 fino al 2017 ha condotto insieme a Gianfranco Magalli su Rai 2 “I fatti vostri”. Tuttavia, proprio per alcune incomprensioni avuti con il collega, è stata costretta a lasciare l’azienda di Viale Mazzini. Per lei non si tratta del primo reality poiché ha già partecipato a “Pechino Express 7 – Avventura in Africa” insieme a Marcello Cirillo.

Antonella Elia invece gode ancora di un discreto successo in televisione. Nel 2018 ha partecipato a “Tale e Quale Show“, mentre nell’ultimo periodo è stata presente negli studi di “Live – Non è la D’Urso” per uno scontro con Taylor Mega, oltre a essere ospite fisso proprio di Piero Chiambretti.