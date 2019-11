CR4 – La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini promette un cast stellare per il suo "Grande Fratello Vip"

Nella prima puntata di “CR4 – La Repubblica delle Donne“, condotto da Piero Chiambretti su Rete 4, è stato ospite Alfonso Signorini. Ovviamente il giornalista e prossimo conduttore della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” ha svelato alcune anticipazioni del reality show in onda su Canale 5.

Come svelato da Alfonso Signorini, e riportato testualmente da “BitchyF”, la prossima edizione del “Grande Fratello Vip” dovrebbe essere formata solamente da personaggi famosi ancora molto in voga. Infatti nelle scorse edizioni i telespettatori si sono lamentati molto per la presenza di personaggi che ormai non lavorano più sul piccolo schermo da molti anni, e il conduttore vuole evitare queste critiche nel 2020.

Le parole di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini sull’argomento dei concorrenti dichiara: “Sto lavorando da prima dell’estate per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo creando un cast di veri vip, in cui la gente non dovrà più chiedersi ‘Ma questo chi cavolo è?”. Per il momento però non viene fatto ancora nessun nome, ma potrebbero arrivare nelle prossime puntate di “CR4”.

L’unico indizio riportato su una possibile concorrente viene rivelato da Alfonso Signorini. Il giornalista parlando con Piero Chiambretti dichiara: “Pare che vada di moda rubare la gente agli altri… ne parleremo”. Negli studi è presente Antonella Elia che a quanto pare, come riporta “BitchyF“, sembra essere molto vicina ad un’eventuale partecipazione al reality show.

Come svelato poi nelle scorse settimane sulla rivista “Chi”, Alfonso Signorini fa capire di aver fatto pace con Barbara D’Urso. Tra i due, in passato, ci sono state moltissime frecciatine, ma a quanto pare abbiano voluto posare l’ascia di guerra.

Infine, in anteprima, viene mostrato anche il primo spot della prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, dove Alfonso Signorini con una valigia in mano corre dinanzi ad alcuni quadri sotto alle note di Maria Callas.