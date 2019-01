Alfonso Signorini non le manda di certo a dire e anche nella puntata di CR4-La Repubblica delle Donne andata in onda ieri 16 gennaio 2019 ha svelato un segreto riguardante Belèn Rodriguez. Il direttore di Chi ha effettivamente detto che la modella argentina è ricorsa alla chirurgia estetica, in questo caso iniezioni, per alzare il suo lato B.

“Aveva esagerato con le iniezioni ed è aumentato troppo. Già è alto di suo, è finito per arrivare ad un’altezza spropositata. Aveva un panettone. Ora si è stabilizzato” ha chiosato Signorini asserendo altresì che la stessa Belèn, a dispetto di altri colleghi, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. A tal proposito, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha mostrato alcune foto riportate proprio dal settimanale Chi dei cambiamenti estetici della modella argentina prima e dopo.

Purtroppo però la stessa Rodriguez sembra non aver mai ammesso, in passato, di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo plastico per ritoccare il suo lato B e su Instagram aveva invece risposto furiosa a tutti quei detrattori che continuavano ad attaccarla per il suo aspetto estetico. “Io mi curo molto, sono fissata. Ma se siete contenti a dire che ho subito un’operazione come le protesi anche no grazie. Sono pro la chirurgia ma senza eccessi. Comunque, se vuoi, puoi venire a toccare. Sfondati di palestra e vedrai che risultati” aveva chiosato infatti l’ex di Stefano De Martino.

L’unico ritocchino che Belèn ha sempre ammesso è quello al décolleté quando era poco più che ventenne e solamente perchè era appena entrata nel mondo dello spettacolo e si sentiva insicura. “Se tornassi indietro non lo rifarei” aveva infatti ammesso la conduttrice di Tu si que vales che oltretutto sembra aver fatto anche qualche punturina sul viso.

Alfonso Signorini ha lanciato la bomba e non ci resta dunque che attendere la risposta di Belèn alla quale sicuramente darà molto fastidio essere stata messa in mezzo nella trasmissione di Piero Chiambretti considerando il fatto che, la stessa, non era presente in trasmissione per difendersi e dire la sua in merito.