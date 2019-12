CR4 – La Repubblica delle donne, Alfonso Signorini nega di aver contattato Marco Carta per il Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini fino a questo momento ha contattato alcuni personaggi famosi per la quarta edizione del “Grande Fratello Vip“. Ad oggi i nomi confermati sono Rita Rusić e Pago, mentre tra gli opinionisti troviamo il cantante Pupo e l’agente Wanda Nara.

Negli ultimi giorni nel cast è circolato prepotentemente il nome di Marco Carta per questa nuova stagione del “Grande Fratello Vip“. A confermare questi contatti ci pensa proprio l’ex vincitore del “Festival di Sanremo“, smentendo però su Instagram la sua presenza: “Non è vero che sarò al Grande Fratello Vip. Mi è stato chiesto più e più volte negli anni e anche quest’anno ma ho sempre rifiutato”.

Alfonso Signorini gela Marco Carta

Il direttore del settimanale “Chi”, da sempre ospite fisso nel cast di “CR4 – La Repubblica delle donne” condotto da Piero Chiambretti su Rete 4, parla proprio di questa voce. Tuttavia la versione di Alfonso Signorini smentisce le parole di Marco Carta, poiché dichiara di non aver mai fatto questa proposta.

Alfonso Signorini infatti dichiara: “Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta, ma nessuno gliel’ha mai fatta. Questa è la verità”. Dalle parole utilizzate da Signorini non sembra che abbia apprezzato molto le dichiarazioni dell’artista. Nei prossimi giorni comunque non va escluso che possa esserci una risposta proprio da Marco Carta su questo argomento.

Ritornando alla trasmissione, i nomi che circolano attorno al reality show sono davvero tanti e tutti importanti. Sembra essere molto vicina nel far parte del cast Barbara Alberti, poiché in una delle sue ultime interviste non smentisce una sua presenza nella casa più spiata d’Italia. Gli altri nomi in cui mancano solamente l’ufficialità sono Michele Cocuzza, ex padrone di casa de “La Vita in Diretta”, e Adriana Volpe. Il grande sogno di Alfonso Signorini però resta Loredana Lecciso.