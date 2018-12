CR4 – La Repubblica delle Donne, Alfonso Signorini mette in imbarazzo Alessia Marcuzzi

Nella puntata di #CR4 – La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti andata in onda ieri 19 dicembre 2018, Alessia Marcuzzi si è trovata in imbarazzo grazie ad Alfonso Signorini e alcune sue rivelazioni alquanto particolari. Dopo aver infatti parlato della sua vita privata, la conduttrice ha intrapreso un botta e risposta con il direttore di Chi che ha svelato di aver ricevuto in ufficio alcune foto del figlio della donna.

Sembra infatti che qualcuno abbia spedito alla redazione di Chi alcuni scatti compromettenti riguardanti Tommaso Inzaghi e che Alfonso, giustamente, prima di pubblicarli abbia interpellato la stessa Marcuzzi. “Ti racconto un segreto che nessuno sa. Alessia è una mamma molto protettiva, questa estate la chiamo e le dico ‘guarda, sono un po’ in imbarazzo…’ Mi erano arrivate delle fotografie di suo figlio Tommy che per lei è il bambino, no? E invece alla faccia del bambino. A quel punto non sapevo se mandarle le foto o no… Ed alla fine l’ho fatto” ha infatti svelato Signorini.

Imbarazzatissima, a questo punto è intervenuta la stessa conduttrice stoppando Alfonso Signorini e asserendo “Non si può dire questa cosa perchè ci sono minori…Se vuoi dirla mettila in una certa cornice”. Il direttore di Chi, ha dunque fornito maggiori dettagli in merito svelando altresì che gli scatti riguardavano il figlio della Marcuzzi colto in atteggiamenti equivoci e che dunque è stato meglio consegnarli alla donna piuttosto che pubblicarli.

Alessia ha voluto ritagliarsi uno spazio anche per quanto riguarda la sua vita privata parlando del suo matrimonio celebrato a Londra, ma anche in questo caso Signorini ha preso la palla al balzo per attaccarla fortemente. Questo perchè lui stesso non è stato invitato e addirittura, da direttore di un giornale di gossip, non sapeva nemmeno di questo scoop.

La conduttrice ha preferito glissare chiudendo l’argomento parlando de L’Isola dei Famosi che la vedrà nuovamente nella conduzione a gennaio 2019. Ooche ore fa, infatti, sono stati anche svelati i concorrenti del suo spin off Saranno Isolani.