CR4, Iva Zanicchi contro Carola Rackete: "Vorrei mandarla a fan*ulo"

Una scatenata Iva Zanicchi ha regalato uno show indimenticabile per i telespettatori di “CR4 – La Repubblica delle Donne”, il talk show di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti. In questa circostanza la cantante, sotto invito del conduttore, decide di dare dei voti ai personaggi noti al pubblico italiano.

E tra una chiacchierata e l’altra si parla di Carola Rackete, il capitano della nave “Sea-Watch”, una organizzazione che si occupa dei salvataggi in mare, e Greta Thunberg l’attivista svedese per lo sviluppo sostenibile che sta combattendo contro il cambiamento climatico.

Le parole di Iva Zanicchi

Su Carola Rackete la cantante di Ligonchio non si risparmia: “Vorrei mandarla a fare in fan*ulo, ma questa è una trasmissione seria e non posso farlo”. Con un tono evidentemente ironico, dichiara che si tratta di una ragazza tedesca molto intelligente, che parla cinque lingue ed ha salvato cinquanta migranti su un barcone che era vicino alle coste libiche. Per questo motivo aggiunge di meritare il dieci in pagella.

Ovviamente, dopo il momento d’ironia, Iva Zanicchi, lancia la sua frecciatina: “La nave batteva bandiera olandese, poteva portarli in Olanda… Li ha portati in Italia, c’era il divieto del nostro governo. E’ arrivata vicino al porto di Lampedusa, ha finto di rallentare e ha accelerato, speronando un’imbarcazione della Guardia di Finanza. Carola non poteva chiamare il governo olandese per chiedere al governo italiano di attraccare?”. Parole abbastanza scontate, poiché la cantante non ha mai nascosto di approvare le idee di Matteo Salvini.

Ma il suo momento di aggressività non termina di certo qui. Infatti Iva Zanicchi non si tira indietro nemmeno parlando di Greta Thunberg: “Dice che non dovremmo prendere l’aereo… Non dovremmo comprare vestiti, prendere un paio di scarpe all’anno… Non dovremmo mangiare carne o pesce… Dovremmo mangiare solo crauti?”. Dopo questo lungo discorso, dà a Greta solamente un 4.