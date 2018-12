CR4, Alfonso Signorini su Matteo Salvini e Elisa Isoardi: "Non si sono mai lasciati"

I gossip sulla storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini non si sono mai placati. La loro separazione è avvenuta circa un mese fa, con un post della conduttrice su Instagram, che ha dedicato al ministro dell’interno una frase di Gio Evan, lo scrittore e cantautore italiano che viene tanto apprezzato dalla donna.

Nella sua ultima intervista, al settimanale “Chi”, Elisa Isoardi non ha voluto escludere nulla per il suo futuro: “Il nostro è stato un amore veramente bellissimo, puro e reale. Quando si parla di sentimenti e c’è rispetto, non c’è nulla di sbagliato. Se sto bene? Sì, siamo due adulti. Non ci sono problemi tra noi. Da parte mia c’è grande rispetto e credo anche da parte sua. Il futuro? Vedremo”

L’indiscrezione di Alfonso Signorini

Queste parole della Isoardi servirono ad alimentare ulteriore gossip sulla coppia. A mettere “benzina sul fuoco” ci pensa il direttore del settimanale “Chi“. Il giornalista, grazie a una rubrica dedicata nella trasmissione di Rete 4, “CR4 – La Repubblica delle Donne“, ha lanciato una clamorosa indiscrezione

Per Alfonso Signorini, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi starebbero simulando una pausa “mediatica” per occupare le pagine dei settimanali rosa. In seguito aggiunge che ogni qualvolta Elisa si fa intervistare, lei si messaggia o chiacchiera al telefono con il suo vecchio fidanzato.

In realtà, negli ultimi mesi tanti hanno ipotizzato che i due potessero stare ancora insieme. Per esempio, l’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, durante una sua intervista nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” condotto dalla comica Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, è sicuro che i due stiano ancora insieme: “Stanno ancora insieme. Lì ci sono tutte una serie di gelosie dovute al lavoro che fa lui e alla vita che fa lei: vorrebbe stare più tempo con Salvini ma lui non c’è mai”.