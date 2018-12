CR4, Alfonso Signorini spara a zero su Belen Rodriguez: "Ha fatto un brutto Natale quest’anno"

Alfonso Signorini, opinionista televisivo e direttore del settimanale di gossip “Chi”, è stato ospite dell’ultima puntata del programma di Rete 4 condotto da Piero Chiambretti “CR4 – la Repubblica delle donne”, dove oltre a commentare alcune copertine del suo settimanale ha anche lanciato una frecciatina alla showgirl argentina Belen Rodriguez.

Tra le notizie più scottanti e clamorose delle ultime settimane c’è stata anche quella riguardante il clan dei Rodriguez, in particolar modo del padre della celebre showgirl argentina, Gustavo, che nelle scorse settimane si è reso protagonista di un fuori programma davvero molto clamoroso, che ha suscitato lo stupore di tutti.

Il brutto Natale di Belen Rodriguez

Del padre dei fratelli Rodriguez non si è mai saputo molto fino allo scorso anno, quando per fare una sorpresa ai figli Cecilia e Jeremias – concorrenti della seconda edizione del “Grande Fratello Vip” – è entrato nella casa di Cinecittà, esponendosi così all’occhio indiscreto delle telecamere e di milioni di italiani.

Nel corso dell’ultima puntata de “La Repubblica delle Donne”, Signorini ha commentato la notizia che riguarda proprio il padre dei Rodriguez, dicendo: “Una settimana fa il papà di Belen è andato in escandescenze e sono andati a prenderlo i pompieri e quattro Croce Rosse” – per poi aggiungere: “è andato fuori di matto“.

Il racconto di Signorini non si è fermato certo qui e per soddisfare la curiosità di Christian De Sica – anche lui ospite del programma insieme a Massimo Boldi – ha aggiunto altri particolari: “urlava lanciava giù i mobili, ha lanciato giù in strada due televisori in centro a Milano“. Il figlio del celebre attore italiano Vittorio De Sica ha chiesto se fosse ubriaco, domanda a cui Alfonso ha replicato: Eh, non si sa”.

Considerata la gravità dei fatti accaduti neanche qualche giorno fa, per il direttore di “Chi” non ci sono dubbi sul fatto che: “Ha fatto un brutto Natale Belen quest’anno“. Per sedare i rumors la celebre conduttrice di “Tu si que vales” ha pubblicato delle immagini sui social network, dove la si vede ballare felice e sorridente con il figlio Santiago e la sorella Cecilia.