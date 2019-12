CR4, Alfonso Signorini attacca Cristiano Malgioglio: "Non si tiene un cecio in bocca"

Alfonso Signorini, conduttore della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, che partirà il prossimo gennaio su Canale 5, ospite a “CR4 – La repubblica delle donne“, ha bacchettato Cristiano Malgioglio, reo di aver svelato in anteprima alcuni nomi che faranno parte del cast e che entreranno nella casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini è diventato il conduttore ufficiale del reality show più longevo d’Italia, dopo l’abbandono di Ilary Blasi, che ha condotto le prime tre edizioni. Indubbiamente la versione è quella vip, ma nulla è mutato rispetto a quella tradizionale. Dato che manca poco alla messa in onda gli addetti ai lavori stanno ultimando gli ultimi ritocchi e tutto è quasi pronto.

Oltre al conduttore, sono stati ufficializzati i nomi dei due opinionisti, ovvero Pupo e Wanda Nara e il nome della prima concorrente ufficiale, Rita Rusic. Massimo riserbo è stato mantenuto sul resto del cast, fino a quando Cristiano Malgioglio non ha rivelato i nomi di alcuni concorrenti che dovevano rimanere segreti.

Piero Chiambretti ha ospitato Alfonso Signorini a “La repubblica delle donne” e gli ha chiesto se i nomi rivelati dal settimanale “Oggi” fossero quelli che poi andranno ad abitare nella casa di Cinecittà. Signorini ha ammesso che diversi sono veri, mentre altri totalmente falsi e Chiambretti ha rincarato la dose chiedendogli chi fosse la talpa.

A quel punto Signorini è esploso dichiarando: “Quello non si tiene un cecio in bocca nemmeno a pagarlo!“. Subito è stato inquadrato Cristiano Malgioglio il quale è esploso in una fragorosa risata. Signorini ha poi proseguito sbottando: “Cristiano tutte le settimane mi chiamava e mi chiedeva se potevo riferirgli i nomi del cast. Io gli ho risposto che glieli avrei detti solo se fosse stato riservato e lui mi ha risposto di essere una tomba“. Malgioglio si è difeso asserendo: “Purtroppo, mi trovavo in un ristorante, dietro di me c’era un giornalista che non conoscevo e ho detto alcuni nomi“.

Signorini, inviperito, ha accusato Malgioglio di aver provocato una vera e propria fuga di notizie, il quale se la rideva di gusto. Insomma grazie a Malgioglio i nomi certi sembrerebbero essere quelli di: Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonio Zequila, Paolo Ciavarro, Antonella Elia, Aristide Malnati, Barbara Alberti, oltre alla quasi certezza di Paola Di Benedetto.