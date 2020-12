Covid, Cristiano Malgioglio fa arrabbiare il GF Vip: la sua teoria sul virus e sul vaccino

Com’era prevedibile, da quando è entrato nella casa di Cinecittà nelle vesti di nuovo concorrente, Cristiano Malgioglio è subito diventato uno dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip 5. Nel bene ma anche, purtroppo, nel male. Nel pomeriggio, infatti, il paroliere siciliano ha fatto un discorso sull’epidemia di Coronavirus che non è piaciuto affatto a chi in quel momento stava seguendo la diretta su Mediaset Extra.

Sul web e sui social sono fioccati commenti indignati e neanche il GF Vip ha apprezzato le parole del cantautore, reagendo come fa sempre quando gli inquilini della casa dicono cose che non dovrebbero dire o fanno discorsi ritenuti “pericolosi” poiché troppo delicati o troppo seri: ha staccato la regia, interrompendo così un fiume di parole che sarebbe potuto degenerare in altre insensate affermazioni.

Cristiano Malgioglio fuori controllo sul Covid

Nonostante ciò, Malgioglio è riuscito a fare abbastanza danni con i pochi concetti che è riuscito a esprimere mentre ancora le telecamere lo inquadravano. Tanto per cominciare, ha definito la situazione fuori dalla casa “terribile“, allarmando non poco gli altri inquilini, che in questi mesi non hanno mai avuto notizie dettagliate in tal senso. Poi, chiacchierando con Giulia Salemi, ha detto la sua sul vaccino.

Mentre rivelava che a breve dovrebbe arrivare anche in Italia, Malgioglio ha espresso forti dubbi sul vaccino, affermando di non avere alcuna intenzione di farselo poiché potenzialmente pericoloso, in quanto non sarebbe stato testato per un tempo sufficiente. Ovviamente si tratta solo della sua opinione, ma ascoltato da casa, il discorso del gieffino – privo di fondatezza scientifica – potrebbe comunque mettere in allarme i telespettatori più sensibili.

Non solo, perché subito dopo Malgioglio se n’è uscito con un’altra teoria già ampiamente smentita, dandola invece per certa. “Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale”, ha detto sempre alla Salemi, che lo ascoltava rapita. Per fortuna a questo punto la regia è riuscita a staccare e poco dopo il cantante è stato chiamato in confessionale, dove certamente gli sarà stato raccomandato di non parlare più del Covid-19. Com’è noto, infatti, l’argomento è tra quelli banditi dalla casa di Cinecittà.