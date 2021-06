Per Claudio Amendola, noto attore della televisione italiana, chi decide di non sottoporsi al vaccino anti Covid-19 è “ignorante”. Lo ha detto senza remore durante la trasmissione Tagadà andata in onda su La7 il 24 giugno scorso. La conduttrice Tiziana Panella gli ha chiesto che cosa ne pensasse di tutte quelle persone che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus Sars-CoV-2. “Il motivo è che sono ignoranti, non ce ne sono altri e io posso dirlo perché non devo rendere conto a nessuno, non ho i social e non possono insultarmi. È solo una questione di ignoranza” – così ha detto l’attore.

Amendola ha molto a cuore la salute pubblica, nonché tanti problemi che interessano le comunità. Lui ha fatto la prima dose del vaccino anti Covid con AstraZeneca, e adesso il 18 luglio dovrà sottoporsi alla seconda dose, concludendo quindi l’iter vaccinale. Con le sue affermazioni l’attore ha voluto far capire a tutti quanto sia importante vaccinarsi contro questa terribile malattia, che nei casi più gravi può portare anche alla morte. L’esperienza di Amendola con il vaccino anti Covid è assolutamente positiva, almeno secondo quanto raccontato da lui. “Ho provato un senso di liberazione” – ha spiegato l’attore.

Amendola commenta fatti di attualità

Tra l’altro l’attore molto spesso appare in tv per commentare fatti di attualità. Lo aveva già fatto in precedenza quando era intervenuto sul Ddl Zan, la legge che dovrebbe introdurre severissime regole per quanto riguarda la lotta all’omofobia. Al “Maurizio Costanto Show”, Amendola aveva commentato la posizione di Tommaso Zorzi e altri giovani impegnati nella lotto per i diritti delle persone LGBTQ+.

Secondo l’attore quello che stanno sostenendo questi ragazzi dovrebbe essere un insegnamento anche per gli adulti. “C’è una cultura in questo paese molto profonda, che è la stessa cultura che parla delle donne, delle minoranze, che parla degli stranieri, e il comune denominatore è l’ignoranza atavica, che non è l’ignoranza di non aver studiato, ma è ignoranza atavica, dell’anima” – queste le parole di Claudio Amendola.

Sicuramente le dichiarazioni dell’attore circa il vaccino anti Covid provocheranno molte reazioni all’interno dell’opinione pubblica. Amendola comunque continuerà a sostenere la sua posizione. Le dichiarazioni dell’attore sono di grande attualità, in quanto, ad esempio, da domani a Napoli non ci sono più persone prenotate per ricevere la prima dose del vaccino. E l’allarme potrebbe presto estendersi a tutta Italia.