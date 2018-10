Costantino Vitagliano racconta il dolore dopo la morte della madre: "Mi sono tornati gli attacchi di panico"

Pieno di sconforto e molto provato è il volto di Costantino Vitagliano, che durante la puntata di Verissimo del 6 Ottobre, ha rivelato il dolore dietro la morte di sua madre Rosina, dopo una malattia durata tre anni. Tra i singhiozzi confessa: “Da quando è morta, ho di nuovo gli attacchi di panico che erano totalmente scomparsi”.

L’ex tronista, esordisce nel salotto di Silvia Toffanin, dichirando la morte della donna più importante della sua vita: sua madre. Un percorso durato tre anni, con molta agonia e sofferenza. Costantino racconta che sua madre si è ammalata circa tre anni fa, poco dopo la nascita della sua bambina: “L’ho vista soffrire molto, cosa che non auguro a nessuno figlio“. Una madre che lo amava alla follia – nonostante per sua stessa ammissione – gliene ha fatte passare di tutti i colori.

Il dolore e gli attacchi di panico

Vitagliano sperava di riuscire a trascorrere insieme a sua madre, una bella estate in compagnia anche della figlia, alla ricerca di un pò di spensieratezza, invece si è purtroppo rivelato un periodo da dimenticare. Infatti, mamma Rosina ha smesso di lottare, contro la malattia, arrivata fino al cervello, ad Agosto. La donna è stata cremata, in quanto era un suo desiderio.

Dalla morte di sua madre, la sua vita è cambiata: “Mi stanno tornando quegli attacchi di panico che avevo imparato a domare. Esco solo quando devo vedere mia figlia. Mia madre è un pensiero fisso, un chiodo fisso. Era una di quelle donne che non voleva mai niente, le bastava stare in famiglia e sapere che i suoi cari stavano bene” ha confessato Costantino, aggiugendo che lui non crede in Dio, ma spera che al mondo esista comunque qualcosa.

Un’intervista sofferta, con molta emozione e dolore, che ha commosso anche Silvia Toffanin. Per fortuna, nella vita di Vitagliano, c’è sua figlia Ayla che riesce a tranquillizzarlo e dargli un motivo per combattere questo brutto periodo.