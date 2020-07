Costantino Della Gherardesca dimagrisce ancora per "Ballando con le Stelle"

Non ha alcuna intenzione fermarsi il noto conduttore di Pechino Express, Costantino Della Gherardesca, che dopo aver affrontato un duro periodo dove ha perso tanti chili, oggi il presentatore non è intenzionato a fermarsi, continuando ancora con la sua restrizione calorica. A questo giro però non sarà solo, l’uomo è infatti seguito costantemente da Milly Carlucci.

La sua partecipazione alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle” vedrà il conduttore alle prese con una giuria davvero molto severa e questo per Costantino può voler dire solo una cosa: impegnarsi a perdere altri chili, per essere quanto più agile possibile durante le prove di ballo. Non sarà un’impresa facile per Costantino, ma ha fatto una promessa alla Carlucci, che lo vuole quanto più in forma possibile prima dell’inizio dello show.

Una sfida quindi che viene accettata e portata avanti senza rimpianti, non priva di difficoltà, ma con l’aiuto costante della sua amica e collega. Bisogna dire infatti che Costantino, nonostante il periodo di Covid, è riuscito già da adesso a raggiungere una forma fisica davvero invidiabile, quasi irriconoscibile rispetto alla sua firma fisica di un tempo.

Il Costantino di un tempo, grasso e fuori forma, è solo un ricordo lontano, oggi il presentatore sembra più magro che mai, ma nonostante tutto, non riesce spesso a non cedere alle varie tentazioni culinarie che il bel paese offre. Di recente infatti il conduttore ha postato una foto dove lo si vede a Ravello, intento a mangiare una bellissima sfogliatella, preoccupato per la futura strigliata che la Carlucci gli farà una volta che vedrà la foto.

Come didascalia Costantino scrive: “SFOGLIATELLA ALERT Noncurante del mio sistema endocrinologico e del fatto che @milly_carlucci vuole che io sia in forma smagliante per @ballandoconlestelle , stamattina a Ravello per prima colazione mi sono mangiato una sfogliatella. Mettetemi una tagliola per volpi in bocca!“.