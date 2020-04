Coronavirus: a breve il ritorno in tv de "L’Eredità", "Vieni Da Me" e "La Prova Del Cuoco"

L’emergenza da Coronavirus ha costretto alla sospensione di alcune delle trasmissioni televisive più seguite della Rai nel corso della giornata. Ne sono esempi “L’Eredità” condotta dal presentatore Flavio Insinna, oppure “Vieni Da Me” di Caterina Balivo e “La Prova Del Cuoco” di Elisa Isoardi.

A breve ci dovrebbe essere il ritorno in televisione di queste trasmissioni televisive, con l’inizio della fase 2 che dovrebbe portare all’inizio della normalità anche in televisione. E’ passato un mese dalla sospensione di questi programmi che sono stati capaci di coinvolgere il pubblico, mentre proseguono su Rai Uno le repliche de L’Eredità.

“Reazione A Catena” di Marco Liorni, il probabile ritorno

Di conseguenza ci sarà un cambiamento del palinsesto televisivo in Rai, dopo le conseguenze dovute a questa pandemia. Il periodo compreso tra la fine del mese di aprile e l’inizio di maggio si caratterizzerà per il ritorno di Flavio Insinna, Caterina Balivo ed Elisa Isoardi. In questi giorni si è anche posto l’accento sulla possibilità di eliminare la prima parte del programma “La Vita In Diretta” che andrà a essere sostituita dal ritorno di Vieni Da Me anche a causa degli ascolti.

Lo stop per un mese e il conseguente ritorno di questi programmi comporteranno la conclusione nel mese di giugno. In quel periodo dovrebbe esserci la messa in onda dei soliti programmi estivi, come è il caso di “Reazione A Catena” con il confermato Marco Liorni per la seconda stagione.

Proseguiranno trasmissioni come “Unomattina” e La Vita In Diretta, mentre terminerà in anticipo “Storie Italiane” di Eleonora Daniele vista anche la sua gravidanza. Nel frattempo sono molto presenti sui social, in particolare su Instagram, le presentatrici Elisa Isoardi e Caterina Balivo che fanno delle dirette intrattenendo i fan.