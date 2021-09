Conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via domani

Lunedì 13 Settembre la porta rossa della casa più spiata d’Italia si riaprirà per accogliere i nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Anche quest’anno il padrone di casa sarà Alfonso Signorini, riconfermato nonostante la pioggia di critiche ricevute durante la scorsa edizione del GF Vip soprattutto da parte degli utenti di Twitter, ancora fortemente perplessi dalla presenza in studio di Signorini.

Ad affiancarlo quest’anno non ci saranno Pupo e Antonella Elia ma due nuove opinioniste molto note al pubblico del reality, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, tra le quali sembra però non scorrere già buon sangue, potrebbero dare anche loro un gran bello spettacolo.

Nel cast dei vip scelti da Alfonso Signorini invece troviamo nomi molto conosciuti al mondo dei social e alcuni un po’ meno “vip”:

Per il mondo star dei social e dei reality in casa entreranno Soleil Sorge, Fracesca Cipriani, Sophie Codegoni e Tommaso Eletti, star senza tempo come Raffaella Fico, Katia Ricciarelli e Jo Squillo, conduttori televisivi e giornalisti come Manila Nazzaro e Amedeo Goria e tra gli sportivi figurano Aldo Montano e Manuel Bottuzzo. Per l’ingresso di quest’ultimo la casa di Cinecittà ha subito alcuni grandi cambiamenti nella sua struttura, per permettere a Bottuzzo, in sedia a rotelle dal 2019, di vivere al 100% l’esperienza offerta dal programma.

Sui profili social ufficiali del programma sono già stati caricati alcuni estratti dei video di presentazione dei “Vipponi“, e alcune delle loro dichiarazioni non sono di certo passate inosservate al mondo del web, scatenando alcune liti parecchio infuocate prima dell’ingresso nella casa, in cui i concorrenti non potranno utilizzare i social media.

L’appuntamento con il reality sarà amche quest’anno doppio con una puntata trasmessa in diretta il Lunedì e una il Venerdì, accompagnate dall’approfondimento con il GF Vip Party su Mediaset Infinity, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, sorella del vincitore della scorsa edizione Tommaso Zorzi.